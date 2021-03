¡Al infinito y más allá! Diseñan motor para viajar a la velocidad de a luz

El viaje interestelar podría estar a la vuelta de la esquina. Un equipo de investigadores del grupo Applied Physics pesentó un estudio en el que hacen alarde de un prototipo de un “motor de curvatura”, como el que usa la nave Enterprise, del show Star Trek, y que permite el viaje a la velocidad de la luz.

Su proyecto fue publicado en la revista Classical and Quantum Gravity, en donde explican que se basaron en la idea propuesta hace más de 20 años por el físico mexicano Miguel Alcubierre. Alexey Bobrick, uno de los autores, sostuvo que se cree que los impulsos de curvatura no son posibles en el mundo físico debido a la necesidad de utilizar energía negativa. Pero esto, sin embargo, “ya no es así”, expuso.

No es tan sencillo como parece

En 1994, Miguel Alcubierre publicó en la misma revista (Classical and Quantum Gravity) una ingeniosa solución a las ecuaciones de la Teoría General de la Relatividad. Su idea postula que una nave puede viajar a más de 300 mil km/s, es decir, a mayor velocidad que la luz, pero sin violar ninguna ley de la Física.

Para conseguirlo planteó la idea de una burbuja de deformación espacio temporal, dentro de la cual permanecería inmóvil la aeronave en un espacio plano (no deformado) y no violaría por tanto la ley que impide viajar más deprisa que la luz. El problema, sin embargo, es que para crear la burbuja de deformación espaciotemporal que proporciona el impulso habría que utilizar materia con densidad negativa, cuya existencia no se ha podido comprobar.

Una solución sin energía negativa

Bobrick aseguró tajantemente que su equipo demostró que existen varios tipos más de impulso de curvatura en la Relatividad General, aunque no precisó cuáles, para impulsar cualquier unidad espacial. No puede superar la velocidad de la luz, pero casi.

Sin embargo, aún es un proyecto y no cuenta aún con el consenso de la comunidad científica y aeroespacial. Tampoco ninguna agencia espacia, como la NASA, se ha pronunciado al respecto. Por lo que no queda más que esperar a saber si es una iniciativa viable o sólo una buena idea que se acerca a la ciencia ficción.

msb