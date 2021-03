¿Fin de semana libre? Éstos son los estrenos de Netflix, HBO, Disney+ y Amazon Prime preparados para ti

El primer fin de semana de marzo está más cerca y si no tienes planes, puede ser una gran idea quedarse en casa y ver los estrenos que las plataformas de streaming tienen preparados para ti.

De acuerdo con nuestras grandes vistas previas, generalmente nos enteramos de que los originales de Netflix llegarán el próximo mes durante el mes anterior a medida que se anuncian. Por ahora tenemos segura la llegada de 'Moxie', una película juvenil que habla de feminismo de una forma muy amena y sencilla, donde la unión de chicas en una preparatoria terminará con el dominio patriarcal.

Foto: Netflix

Estrenos de HBO





HBO también tiene grandes propuestas, de entrada, este sábado llegará a la plataforma 'LEGO DC ¡Shazam!: Magia y monstruos', película que se estrenó en 2020 y que representa al héroe de la ciudad, el mismo ¡Shazam!

El mismo día podrás ver Deep Blue Sea 3, sí, esa película de terror y ciencia ficción protagonizada por Tania Raymonde.

Foto: Especial

Y el domingo HBO lanzará La Cacería, película estrenada en 2021 de suspenso y sátira que protagoniza Emma Roberts. ¡No te la puedes perder!

Foto: Rolling Stone

Estrenos en Amazon Prime



En Amazon Prime sucederá algo interesante, pues la polémica película de Michel Franco, ‘Nuevo Orden’ llegará este domingo para que, si no la has visto, la disfrutes y entres en el debate social que se ha generado por la premisa sobre el racismo inverso.

Por otra parte, Prime también prepara el estreno de ‘Un Príncipe en Nueva York 2’, así que si la primera parte te hizo reír, no imaginamos cómo disfrutarás esta segunda entrega.

A Disney le tenemos mucho cariño, porque no solo nos deleitará con el último episodio de WandaVision (no, no estamos llorando)… Foto: Disney

El otro gran estreno que tendrá la plataforma es ‘Raya and the Last Dragon’ la última película animada de la empresa y la cual promete ser un gran éxito. Foto: Disney

Entonces, ¿Qué dices?, ¿te animas?

snd