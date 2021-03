Netflix, Amazon Prime y Disney+: estos son todos los ESTRENOS de ABRIL en EU

Aunque la grabación de varias series y películas se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus nuestras plataformas de streaming favoritas continúan con su tradición de consentir a sus clientes con nuevos estrenos cada mes, por ello es que abril -el cuarto mes de este 2021- llega cargado de nuevo material a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y Hulu.

A continuación te contamos de lo mejor que llega a cada plataforma, aunque si nada te parece nunca es mal momento para volver a ver Gambito de Dama, Fleabag, High Fidelity o Normal People. Asegúrate de tener suficientes palomitas y un lugarcito cómodo ¡para disfrutar!

¡Ya tenemos plan para seguir con el maratón pandémico! FOTO: Twitter

Esto llegará a Netflix en abril de 2021

White Boy (2017)

Documental sobre un adolescente blanco que fue acusado de dirigir una operación de drogas en el centro de la ciudad.

Concrete Cowboy (2021)

Idris Elba aparece en este drama dirigido por Ricky Staub sobre un chico de 15 años de Detroit enviado a vivir con su padre en Filadelfia.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute (2021)

Un concierto especial encabezado por Dolly Parton.

Madame Claude (2021)

Drama de época francés ambientado en el París de los sesenta. Sigue a la magnate de los negocios Madame Claude y a un nuevo retador.

Two Distant Strangers (2021)

Cortometraje nominado al Oscar sobre un hombre que tiene que revivir el mismo día una y otra vez donde lo persigue un oficial de policía.

The Stand In (2020)

Drew Barrymore encabeza esta comedia sobre una actriz que emplea a un parecido para ocupar su lugar mientras está en rehabilitación.

Diana: La entrevista que sacudió al mundo (2020)

Documental que repasa las famosas entrevistas que realizó la princesa Diana.

My Love: Six Stories of True Love (Serie limitada)

Serie Documental que sigue a media docena de parejas y sus historias de amor.

¿Por qué me mataste? (2021)

Documental sobre una madre que usa el sitio de redes sociales MySpace para investigar a las personas que cree que son responsables, lo que genera repercusiones para varias familias.

Friends With Benefits (2011)

Legalmente rubia (2001)

Leprechaun (1993)

Andes mágicos (temporada 2)

My Fair Lady (1964)

Encuentros de bromas (temporada 2)

Secretos de los grandes castillos británicos (temporada 1)

The Pianist (2002)

La plataforma (temporada 2)

Worn Stories (Temporada 1)

El diario del pescador (2020)

What Lies Below (2020)

The Way of the Househusband (Temporada 1)

Night in Paradise (2021)

Thunder Force (2021)

Disney Plus llega con esto en abril

The Falcon And The Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier, que comenzó en Disney + el 19 de marzo de 2021, es una nueva serie protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson, también conocido como The Falcon, y Sebastian Stan como Bucky Barnes, también conocido como The Winter Soldier. La pareja, que se unió en los momentos finales de “Avengers: Endgame”, se une en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia.

Una Noche en el Museo: SAGA

Larry, un guardia de seguridad nocturno en el Museo de Historia Natural, recibe ayuda de las exhibiciones que cobran vida por la noche para frustrar un intento de robo de una tableta mágica y demuestra que no es un perdedor.

The Mighty Ducks: Game Changers

Secrets Of Sulphur Springs – No Time Like the Present

Disney Walk the Prank (S1, 2 & 3)

Higglytown Heroes (S1 & S2)

The Island at the Top of the World

Third Man on the Mountain

The Last Ice

Made in a Day (S1)

Secrets of the Zoo (S4)

Sharks of the Bermuda Triangle

The Big Year

Caravan of Courage

Amazon Prime tendrá este nuevo material:

Ellos: Serie limitada - Serie original de Amazon

Se trata de una serie limitada original de amazon prime. La historia gira en torno a una familia negra que se muda a Los Ángeles, donde deben enfrentar amenazas de destrucción, burlas y estragos. El primer episodio se titula 'Bienvenido a Compton' y pronto se lanzará en Amazon Prime Video.

Without Remorse (2021)

Este original de Amazon se estrenará el 30 de abril de 2021. Dirigida por Stefano Sollima, la historia de la película gira en torno a un Elite Navy SEAL que está tratando de descubrir al asesino de su esposa embarazada. En medio de esto, descubre un complot encubierto que amenaza con envolver a Rusia y Estados Unidos en una guerra.

Cezanne Et Moi (2017)

Esta es una película francesa biográfica original dirigida por Daniele Thompson. La historia gira en torno a la gran amistad entre el pintor Paul Cezanne y el novelista del siglo XIX Emile Zola. Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol, Sabine Azema son el elenco principal de la película. La película ha ganado muchos premios.

Frank Of Ireland Temporada 1

Frank Of Ireland es una serie original de Amazon que se estrenará el 16 de abril de 2021. Este programa de televisión es una marca de humor ridícula y física con muchos giros. La historia gira en torno a Brian Gleeson, quien es una catástrofe de 32 años en desarrollo detenido que cree que el mundo le debe. Esta será una visita obligada.

En algún lugar (2010)

La película se estrenó por primera vez en Italia en 2010. Dirigida por Sofia Coppola, la historia gira en torno a una estrella de Hollywood que básicamente pensó que la celebridad se siente vacía y sin sentido. Su vida se vuelve muy interesante cuando su hija de 11 años viene a visitarlo por un tiempo. Stephen Dorff y Elle Fanning han desempeñado el papel principal en la película.

Llegada (2016)

Dirigida por Denis Villeneuve, la película se estrenó inicialmente el 11 de noviembre de 2016. Es una película de suspenso de ciencia ficción estadounidense escrita por Eric Heisserer. La película está basada en el cuento "Story Of Your Life", que fue dirigido por Ted Chiang. Amy Adams, Forest Whitaker, Jeremy Renner son algunos del elenco.

Actividad paranormal 4 (2012)

Espontáneo (2020)

Carga (2020)

Abogado del terror (2007)

Venus y Serena (2012)

