Las MEJORES series de NETFLIX que se basan en hechos REALES

Si te gustan las series basadas en hechos o personajes reales, en Netflix podrás encontrar una gran variedad de ellas, en las que puedes conocer el origen y la consolidación de uno de los capos más buscados de Latinoamérica, como Pablo Escobar, hasta la oscura vida de algunos de los asesinos seriales más peligrosos de Estados Unidos.

Aquí te compartimos algunas de esas series sobre personajes y hechos históricos que han llegado a esta plataforma de streaming y no te puedes perder:

1. Escobar, el patrón del mal

Esta serie está basada en el libro La parábola de Pablo, escrito por el periodista y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien a su vez se basó en diversos documentos periodísticos y testimonios reales. Llegó a las pantallas de Colombia el 28 de mayo de 2012 y tuvo un gran éxito.

Posteriormente fue transmitida en Telemundo y después en Netflix, donde también logró conquistar a los usuarios de esta plataforma de streaming. La serie narra la vida de uno de los capos más importantes de la historia, Pablo Escobar, desde su infancia hasta convertirse en el jefe de un imperio del narcotráfico.

2. The Crown

Si bien esta serie de ficción está basada también en eventos históricos y en un personaje muy importante, la reina Isabel II de Inglaterra, hay escenas que fueron inventadas por los creadores, por ejemplo las tensiones entre la reina Isabel II y Margaret Thatcher, que aunque no sucedió sí permitió reflejar al Londres de los ochenta como un lugar de “miseria”.

The Crown está disponible en Netflix desde 2016, y desde ese momento sus seguidores continúan creciendo. En ella es posible conocer un poco de la familia real británica años antes de que Isabel II se convirtiera en la reina, en 1953, específicamente desde que se casa con el duque de Edimburgo en 1947. Todo parece indicar que la quinta temporada de esta serie será estrenada hasta el 2022.

3. Mindhunter

Esta serie está basada en la historia real de los dos agentes del FBI, quienes se encargaron de crear los perfiles criminales, así como la Unidad de Análisis de Conducta, y en algunos de los asesinos seriales más famosos de la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, aunque muchas de las situaciones que se muestran en la serie son reales, también encontraremos algunas que no sucedieron exactamente como se narra la historia y que son producto de los creadores hacerla más interesante.

4. Madam CJ Walker: Una mujer hecha a sí misma

Esta aclamada serie está basada en la biografía de Sarah Breedlove, quien fue una emprendedora y filántropa nacida en los campos de algodón de Luisiana, que con el tiempo se convirtió en la primera mujer estadounidense en construir una millonaria fortuna, y que fue conocida como Madame C.J. Walkercon,

La serie se basó en la biografía On Her Own Ground de A’Lelia Bundles, quien es la tataranieta de Madam C.J. Walker, y en la cual podemos ver las condiciones de vida, a principios del siglo XX, en las que se desarrolló su tatarabuela.

5. Así nos ven

Se trata de una minserie basada en el caso real conocido como ‘Los cinco del Central Park’, un acontecimiento de grandes injusticias judiciales en la historia de Estados Unidos, ya que cuatro adolescentes afroamericanos y un latino estuvieron encarcelados durante una década por un crimen que no cometieron.

Esta serie, que retrata el racismo sistémico que se vive en ese país, se estrenó en Netflix el pasado 31 de mayo y desde ese momento su impacto fue tal que la plataforma de streaming reveló que en un mes fue vista por 23 millones de personas en todo el mundo.

