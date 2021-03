¿Por qué es tendencia 'Lady Prole'? Te contamos la historia de este video viral

Bastaron 16 segundos de una grabación difundida en redes sociales para que, una joven que se encontraba apoyando las campañas de vacunación en Puerto Vallarta, Jalisco, se convirtiera en “Lady prole”.

En el clip se ve como la llamada “Servidora de la Nación” niega el paso a una mujer mayor para que sea vacunada para no contraer Covid-19, argumentando que si le brindaba acceso lo tendría que hacer con más personas que se encontraban ahí.

“Si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto. Si yo la paso a usted, le roba la vacuna a la prole”, dice la joven quien de inmediatamente fue nombrada como “Lady Prole” por usuarios de internet, quienes señalaron el mal manejo de palabras y la acción de la persona.

La cámara también capturó el momento en el que un hombre interviene en la conversación y menciona que no se debe politizar la campaña de vacunación. “No politice, aquí no hay prole, señorita, aquí hay adultos mayores”, se registra en la grabación.

El encuentro tuvo lugar en la Clínica 179 del municipio de Jalisco, rápidamente el video fue compartido miles de veces y las personas expresaban que la forma de contestar de la joven también era una clase de racismo.

Los usuarios de las redes manifestaban que se trataba de abuso de poder y que la vacuna era un derecho de todos, pues aunque se mencionaba que la persona a quien se le negaba el paso, no era de la entidad, si se trataba de un adulto mayor y que debía de acceder al biológico. Hasta el momento aún no se sabe de la identidad de la llamada “Lady Prole”.

A los mal llamados servidores de la nación, no los capacitan, los adoctrinan!... @SSalud_mx debe evitar su participación en las brigadas correcaminos pues su función es innecesaria para la campaña de vacunación.#LadyProle #LadyProleVallarta pic.twitter.com/kkqzn3kqkd — Avi uD83DuDE37uD83EuDD86 (@avieu) March 2, 2021

GB