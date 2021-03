Netflix: Estas son las hermosas PELÍCULAS ROMÁNTICAS que van a enamorarte este FIN DE SEMANA

Netflix es una de las plataformas más queridas por los usuarios ya que tiene un sinfín de películas y series que pueden disfrutar todos aquellos que tienen este servicio y que cuentan con el tiempo y la calma para poder ver sus contenidos favoritos y que serán de su agrado en el momento en que tienen ese descanso.

En este caso nosotros te vamos a contar sobre qué películas románticas podrías disfrutar en compañía de tu familia o tu pareja que podrían hacer que la experiencia sea aún más sentimental, sensible o simplemente puedas compartir esos momentos con la persona que más quieres en tu vida.

Estas son algunas de las películas románticas que puedes encontrar en la plataforma y que puedes encontrar en el sitio, lo cuál podrás acompañar con alguna comida o cena especial o simplemente algo más informal como unas palomitas y un buen refresco, como si estuvieras en el cine, pero en casa y frente a tu computadora o televisión.

Las películas románticas que te recomendamos

Algunas de las películas que te vamos a recomendar son historias de amor que evidentemente tuvieron un final feliz, pero también te vamos a comentar algunas que vivieron un final inesperado o que simplemente no podrías creer que después de la historia qué viste, el final sería de esa manera.

Una de las que te recomendamos y que puedes encontrar en Netflix es "The Perfect Date", una película que no es el clásico amor empalagoso que te puedas imaginar, sino es la historia de dos jóvenes, en la que Celia, es una chica que no está interesada en conocer a nadie y sólo se dedica a estudiar, pero tras la presión social contrata a un joven para que salga con ella llamado Brooks. Esta historia va a tomar unos tintes que no te vas a imaginar, pero si te podemos decir que la vas a pasar increíble.

Si tú eres de esas personas que estás casada, comprometida o simplemente vives con alguien pero de pronto todo se viene en picada, seguro vas a disfrutar "Happy Aniversary", ya que es una película en la que Sam y Mollie son un matrimonio que vivían bien, pero justo en su aniversario ella se va a dar cuenta de algunas cosas que no le parecen de su marido y piensa si lo mejor es separarse de él. Sin embargo, la paciencia será un valor muy importante de aprender en esta producción.

No te gusta la comedia tradicional, bueno, también tenemos algo para ti. Aquí te contamos sobre "Win it all", quizá te suene porque una de las protagonistas es nuestra querida Aislinn Derbez, quien es una chica que escenifica a una persona que se encuentra dentro de un bar a un joven apostador, el cual al verla prácticamente se enamora de ella, pero tiene problemas de juego, por lo que si quiere conquistarla tendrá que vencer a su mayor pasión, el juego.

