“Claro que yes”, el VIDEO que cambió la vida de cuatro NIÑAS y las llevó a NETFLIX

Aunque los videos virales han incrementado, sobre todo en TikTok, y algunos lograron catapultar a la fama en redes sociales a sus protagonistas, uno en particular ha llamado la atención de los internautas pues las niñas que lo realizaron no sólo conquistaron internet, sino también a Netflix.

Con el nombre de "Las chiquitas" las niñas originarias de República Dominicana no se imaginaron el éxito que tendría una de sus canciones compartidas en YouTube, y es que los videos que realizaban hasta el momento era como un pasatiempo durante la cuarentena.

El video "Claro que yes" fue compartido por el papá de las pequeñas Alezka de siete años, María Lucía de nueve, Fracielis y Eymi de 11, esta última prima de las primeras tres. El ritmo y voz de las niñas en el video logró hacerse viral de inmediato y llegó a oídos del gigante de streaming, Netflix.

"Es maravilloso, sobran las palabras, de verdad que si, se siente orgullo”, expresó Francis Velásquez, papá de las tres hermanas, quien dijo que el gusto musical de las niñas fue heredado de él pues también es músico, aunque no logró la fama que buscaba ahora se dedicará a apoyar a sus hijas y su sobrina. Aunque puntualizó en que seguirán con sus deberes como niñas y no harán "bailes raros".

"Las chiquitas" conquistan Netflix

"Claro que yes" se convirtió en un éxito total y ahora es parte del video promocional de la película de Netflix, "Hoy sí", que se encuentra en uno de los primeros lugares como las más vistas en la plataforma de streaming.

Aunque la canción original fue modificada un poco por Netflix para que coincidiera con las escenas principales de la película, el clip aún está protagonizado por las cuatro niñas, quienes también se dijeron felices y aseguraron que no imaginaban lo que sucedería al compartir su video.

Incluso el presidente de República Dominicana envió un mensaje a las niñas por el éxito que han ganado con su canción: “Niños del planeta pórtense bien, que un futuro les espera. ¡Muy de acuerdo con 'Las Chiquitas'! Yes, yes, yes, ¡claro que yes!”.

El video orginal ya cuenta con más de 250 mil visualizaciones y más de 20 mil “me gusta”, así como felicitaciones de los internautas hacia las pequeñas que sin duda continuarán con el éxito que han tenido en la música.

