Ellos son los signos zodiacales más FIESTEROS

Las fiestas no son para todos y no porque las celebraciones por sí solas discriminen, sino todo lo contrario. Sin embargo, hay algunos signos del zodiaco que prefieren verlas de lejos, antes que involucrarse. Pero hay otros, que no sólo son el alma de la fiesta. Son la fiesta y harán las más que puedan si les es posible.

Aunque actualmente las reuniones y fiestas están suspendidas,debido a la pandemia por Covid-19 que acecha al mundo, hay algunos nativos de cada signo que han padecido más que otros. Por eso, a continuación te mostramos cuáles son los signos que más gustan de ellas y han padecido más que nunca el confinamiento.

1. Aries

Nadie le iba a ganar a Aries el puesto número 1. Él/ella está donde hay fiesta. De hecho, es muy probable que fuiste tú quien armó el plan. Los nativos de este signo no necesitan pretextos o razones para celebrar la vida, la vida en sí misma es una celebración. Y tú vives cada minuto como si fuera el último. El hecho de querer divertirte y estar con mucha gente es suficiente para ir a donde haga falta.

2.Leo

Si hay algún signo que sea el ajonjolí de todos los moles, ése el Leo, porque nunca falta a ninguna fiesta. Es muy raro verte decir que “no” a algún plan. Pero además, el que sea: una fiesta, una reunión con amigos, pasar un buen rato… Además, tienes un don natural para convencer a cualquiera de que se una a ti y de que te sigan… Eres un líder natural Leo.

3. Sagitario

Los signos de fuego son los primeros en estar más que puestos a la hora de una fiesta. El fuego es vida, movimiento, energía y siempre o casi siempre se deja llevar por lo emocionante. Y sí, una fiesta muchas veces tiene de todo eso, por lo que no podía faltar ningún Sagitario en esta lista.

4. Géminis

Si algo desearía Géminis con tal de asistir a más fiestas, es partirse en dos, pues aunque no es tan fiestero como los signos anteriores, tampoco se queda atrás. De hecho, en plena pandemia, lo que más le está costando es no poder relacionarte con gente nueva. Es sociable y disfruta muchísimo conocer a los demás, conversando, haciendo nuevos amigos… Por eso la fiesta es ideal.

5. Libra

Si rechazas una fiesta, definitivamente será porque te encuentras muy enfermo, pues en realidad tiendes a decir que sí a cada invitación de fiesta que te llega. Y aunque eres una persona tímida, te gusta mucho conocer personas nuevas.Sin embarto, no vas a cualquier fiesta. Tú tienes ciertas preferencias y pueden gustarte las reuniones formales, tipo reuniones de Navidad, o quizás cumpleaños de gente cercana, alguna gala y cosas con cierto glamour.

