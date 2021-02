De estos signos zodiacales son las AMANTES más temidas por todo el ZODIACO

"L'amouur, L'amouuur, l'amouuuuuuur,l'amouuuuur" es un asunto que siempre nos tiene en la incertidumbre. Sobre todo, si no tenemos pareja..o si la tenemos y creemos que nos está siendo infiel (Ok, no), el punto es que hay mujeres que no son precisamente las aldeanas de noble corazón que salen todos los días al bosque a recoger leña.

Y es que hay que saber una cosa "De que las hay, las hay" Esas mujeres que infunden respeto, con una personalidad imponente, que a veces llega incluso a provocar temor, porque aunque no lo creas, hay ciertos signos zodiacales que imperan en algunas novias que dan miedo.

Por eso, te presentamos las novias que más miedo le dan al mundo según su signo zodiacal, por aquello de que si ese crush no te ha respondido, te consueles con esta información, y compruebes el dicho "Por algo pasan las cosas".

Escorpión

Claro que tenía que llevarse el puesto número 1, pues aunque pueda ser una persona maravillosa, también tiene un lado oscuro cuando está de malas. Sobre todo, porque ellas lo controlan todo. Tienen el poder absoluto sobre las relaciones en las que andan metidas. Llámalo como quieras pero son buenas organizando y moviendo sus piezas. Si en realidad estás dispuesto/a a tener una relación con ella no puedes tener la piel fina porque terminarás sufriendo mucho.

Cáncer

No, no es una mala pareja. Lo que pasa es que da miedo, porque aunque tiene un corazón de oro, si haces enojar al Cangrejo, puedes salir lastimado/a. Sobre todo, porque saben ser las más duras del mundo, aunque por dentro puedan estar temblando y haciendo algo que va en contra de sus principios.

Virgo

Su exceso de autoconciencia y crítica puede llevarla a terminar varias relaciones. Se encuentra en el lugar 3, debido a que es celosa y debido a su intelecto, podría manipular las cosas a su favor. Por ejemplo, fingir que no está enamorada de ti para que cambies tu comportamiento, lo cual puede doler mucho y provocar miedo a quienes le rodean.

Aries

La novia Aries puede parecer la chica perfecta. Es un amor, te impulsa, te empuja a lograr tus metas y tus sueños. Te eleva al séptimo cielo y te da los mejores consejos cuando estás mal. Sin embargo, si se siente amenazada, puede llegar a ser muy cruel y aterradora. Siempre será la figura dominante en la relación. Si se siente atacada, lanzará todo su veneno sin premeditarlo. Así que ¡Cuidado! que es difícil esquivarla.

Tauro

Ocupa el puesto número 5 del ranking de las novias que dan más miedo, porque cuando termina cualquier relación, se congela y la ignorancia es lo que más daño puede hacerle a la otra persona. Cuando ya estás en ese punto, no querrá discusiones, ni verte y tendrá la suficiente fuerza de voluntad para bloquearte de absolutamente todo en su vida.