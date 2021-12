Registran a su hijo recién nacido como Thanos, en honor al villano de Avengers

Thanos es uno de los villanos más poderosos y por lo tanto temibles del universo de Marvel Cómics. El antagonista tomó protagonismo al aparecer en los dos últimos largometrajes de la saga de The Avengers dentro del aclamado Marvel Cinematic Universe (MCU, por sus siglas en inglés).

Escoger el nombre de un recién nacido no es tarea fácil ya que lo llevará por el resto de sus días y así será identificado; no obstante, parece que los padres del bebé del Reino Unido no tuvieron problema con ello al tener bien definido el popular nombre (por lo menos en el mundo de los cómics) que ahora llevará su vástago.

Según el portal británico especializado en bebés BabyCentre, los padres del niño recién nacido registraron a su hijo con el nombre de Thanos marcados por la tendencia de las cintas donde el villano hace gala de su poder con el Guante del Infinito que porta las seis gemas de mente, realidad, espacio, tiempo, poder y alma.

El Guante del Infinito con las seis gemas. Foto: Especial

Aumentan nombres de superhéroes en 2021

Durante el 2021, los nombres de superhéroes en los recién nacidos aumentaron ante el dominio de las películas tanto de Marvel como de DC Cómics que se exhiben en los cines y en la televisión a través de las plataformas en streaming, asegura BabyCentre.

Netflix, Disney +, Amazon, entre otras, son los streaming que ofrecen en su catálogo de entretenimiento las historias de los emblemáticos superhéroes que han tenido un boom en cuanto a producciones en los últimos años.

Algunos de los nombres de los personajes de los cómics que se han utilizado y han ido en aumento son: Loki, Thor, Tony y Sylve, según el portal especializado que estima que en los próximos años crecerá el número de bebés registrados con nombres inspirados en los personajes de los populares cómics.

RMG