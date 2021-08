Eternals: ¿Quiénes son en los cómics y qué importancia tienen en el Universo Marvel?

Los Eternals son una raza de superhumanos separados del proceso evolutivo que creó una vida inteligente en la Tierra para protegerla de amenazas. La historia fue creada por Jack Kirby para Marvel Comics.

En julio de 1976 se publicó el primer número de Los Eternos aunque sin ser parte del universo de Marvel. La historia comenzó cuando los arqueólogos Ike Harris, Daniel Damián y su hija Margo Damián visitaron las ruinas del imperio de los Incas donde Ike les revela que no es un humano sino un eternal de nombre Ikaris.

Ikaris les explica que su raza fue creada por una vida extraterrestre conocida como los Celestiales, y en las ruinas incas, Ikaris busca un faro para traer de vuelta a los dioses a la Tierra; sin embargo en ese momento son atacados por los Desviantes, otra raza alienígena antagónica a los Celestiales que tienen apariencia grotesca.

Los Eternals es contada en cuatro “Huestes Celestiales”

La historia de Los Eternals gira en torno a cuatro Huestes Celestiales. La primera de ellas relata cuando los Celestiales dotaron de inteligencia a los primates para que evolucionaran como humanos y justo ahí también aparecieron los Eternals y los Desviantes.

En la segunda Hueste Celestial, los Celestiales destruyeron con bombas atómicas el imperio cruel y opresor de los Desviantes cuando éstos eran más fuertes que los humanos, algunos de ellos junto con animales fueron rescatados por Ikaris para que continuaran con su desarrollo.

En la tercera Hueste Celestial, los Celestiales se establecieron con los incas para estudiar el desarrollo de los humanos. Para la cuarta Hueste Celestial, el primer celestial Harishem regresó para juzgar los resultados del experimento que crearon para decidir si destruyen o no a la humanidad.

La historia de Los Eternals quedó inconclusa en su número 19 al ser cancelada luego de que fuera incluída por fin en el universo de Marvel.

La influencia de Los Eternals en el universo Marvel

Algunos personajes de Los Eternals aparecieron en otras historias de Marvel, quizás el más notorio de ellos fue Sersi en The Avengers, aunque los Celestiales son a menudo utilizados en sagas cósmicas.

En la serie de cómics What If?... (historias dedicadas a contar realidades alternas) Los Eternals fueron introducidos en el universo de Marvel entre los números 23 al 30, además de aparecer en la saga de Thor.

En What If?... The Eternals crearon la gran ciudad de Titanos donde surgió el famoso villano Thanos. Además el gen que dotó a los Eternals de superpoderes es el mismo que provocó el origen de la raza de los mutantes que provocó la llegada de la Cuarta Hueste.

Los Eternals se estrena en cines en noviembre

Eternals es la tercera película de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel y este jueves estrenó su tráiler final.

En el tráiler se dan datos específicos sobre los Desviantes y los Celestiales e incluso sobre la crisis de Thanos y el posterior chasquido de dedos de Iron Man que regresó a la vida a la mitad del universo al final de Avengers: Endgame en el 2019.

En la historia de Eternals un grupo de héroes inmortales son forzados a salir de las sombras para enfrentar a unos peligrosos enemigos que acechan a la humanidad; sin embargo no participan contra otras amenazas hacia humanos a menos que los agresores sean los Desviantes. La película será estrenada el próximo 5 de noviembre.

