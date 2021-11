Reto visual: Encuentra la palabra caza en menos de 10 segundos; sólo el 5% lo consigue

Los retos visuales son una gran oportunidad para relajarnos, divertirnos y para presumir de nuestras habilidades. Además nos permiten distraernos de nuestra vida diaria, con responsabilidades y compromisos por cumplir. Por eso, siempre será benéfico tomarnos unos minutos y hacer una pausa para distraerse con un ejercicio como éste.

En este caso te tenemos un reto visual que te puede ayudar a probar tu nivel de concentración y observación. También podrás pasar un buen rato con las personas con las que convives el día a día y ver quién supera la prueba. Te advertimos que no todos son capaces de resolverlo.

Necesitas paciencia, velocidad y talento. En la imagen se ve una especie de sopa de letras, pero sólo contiene la palabra casa. El reto consiste en encontrar la palabra intrusa, es decir, la palabra caza. Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar la palabra en cuestión. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No mires la respuesta si aún no lo has intentado.

Tienes 10 segundos para encontrar la palabra caza

FOTO: Twitter

¿Encontraste la palabra intrusa en 10 segundos?

Ya terminó el tiempo. ¿Pudiste encontrar la palabra intrusa? Si no los has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

En la parte de abajo te pondremos la solución al reto visual. La palabra caza se encuentra en la segunda columna y en la fila número 11. Aunque parece difícil, una vez que la ubicas es muy claro en dónde se encontraba la palabra intrusa.

Con un poco de concentración y atención era posible encontrarla. Así que, ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si a ellos les va bien o mal. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguieron.

Sólo el 5% pueden resolver este acertijo visual

FOTO: Twitter

