Reto visual: Encuentra la estrella en menos de 10 segundos, el 95% no lo logra

En redes sociales encontramos retos visuales de todo tipo, en donde es necesario poner atención a los detalles, encontrar algún elemento escondido, buscar diferencias entre dos imágenes y revisar los detalles más pequeños de una fotografía. Pero en este acertijo deberás utilizar también tu imaginación y tu creatividad.

Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate un momento, diviértete y presume tus habilidades visuales. En este caso te tenemos un reto visual que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación. Además podrás pasar un buen rato con las personas con las que convives todos los días y así ver quién es capaz de resolverlo en el tiempo establecido.

Ten paciencia, velocidad y creatividad para resolverlo. En la imagen se ve una gran cantidad de figuras geométricas. La mayoría de ellas son triángulos, aunque también hay algunos rectángulos y una o dos figuras irregulares. Pero entre todas ellas hay una parte en donde se forma una estrella. El reto consiste en encontrar la estrella en la imagen.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a la intrusa. Te daremos una pista, que consiste en que la estrella no tiene los lados iguales. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Encuentra la estrella en menos de 10 segundos

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste la estrella en 10 segundos?

¿Pudiste encontrar la estrella? Si no lo has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos. Y aunque pareciera que son muy parecidas las figuras, la estrella que buscamos sí se puede distinguir del resto de las imágenes.

Te decimos que en el reto de hoy, con un poco de concentración y atención era posible encontrarla. La estrella se encuentra en la parte inferior izquierda de la imagen. La marcamos para que sea más claro distinguirla.

Así que, ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si a ellos les va mejor o peor que a ti. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

La estrella está en la parte inferior izquierda de la imagen

FOTO: El Heraldo de México

SEGUIR LEYENDO:

Acertijo visual: Encuentra las letras N en menos de 10 segundos; sólo el 5% puede lograrlo

Acertijo visual: Encuentra la letra V en menos de 10 segundos; sólo el 5% es capaz de hacerlo

Acertijo visual que sólo 2 de cada 10 pueden resolver; ¿encuentra el candado abierto en 10 segundos?