Acertijo visual: Encuentra la letra V en menos de 10 segundos; sólo el 5% es capaz de hacerlo

Los retos visuales son una gran oportunidad para relajarnos, divertirnos y para presumir de nuestras habilidades. Además, también nos permiten distraernos de nuestra vida diaria, con responsabilidades y compromisos por cumplir. Por eso, siempre será útil hacer una pausa y tomar unos momentos para distraerse con un ejercicio como éste.

En este caso te tenemos un reto visual que te puede ayudar a probar tu nivel de concentración y observación. Además podrás pasar un buen rato con las personas con las que convives el día a día y así ver a quién le va mejor con esta prueba. Te advertimos que no todos son capaces de resolverlo.

Necesitas paciencia, velocidad y talento para resolverlo. En la imagen se ve una especie de sopa de letras, pero sólo contiene la letra Y. El reto consiste en encontrar la letra V que se encuentran entre las otras y saber en dónde está. Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a la intrusa. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No mires la respuesta si aún no lo has intentado.

¿Puedes encontrar la letra V?

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste la letra V en 10 segundos?

Ya terminó el tiempo. ¿Pudiste encontrar la letra V? Si no los has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Aunque son figuras muy parecidas, la letra V se puede encontrar fácilmente. La letra intrusa está en la octava fila de la quinta columna. Y aunque es muy parecida a la Y, también se puede distinguir entre todas.

Con un poco de concentración y atención era posible encontrarla. Así que, ya sabes cómo resolver este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si a ellos les va mejor o peor que a ti. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguieron.

La letra V se encuentra en la quinta columna de la imagen

FOTO: El Heraldo de México

SEGUIR LEYENDO:

Acertijo visual: ¿Puedes encontrar a todos los animales? El 95% no puede lograrlo

Acertijo visual: Encuentra la estrella triste en 10 segundos, el 95% no puede hacerlo

Acertijo visual: ¿Cuántas letras A puedes encontrar entre los números? Tienes 20 segundos para resolverlo