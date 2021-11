Reto visual: Encuentra el gorro y la calceta de Santa en 10 segundos; Sólo el 5% puede lograrlo

Se acerca la época de Navidad y poco a poco todo se empieza a llenar de color rojo, de nieve, gorritos navideños y bastones de dulce. También nuestros retos visuales se van metiendo en el ánimo de las fiestas de fin de año y es un buen momento para relajarnos e intentar resolver este acertijo visual.

En esta ocasión tenemos un reto visual en donde debes encontrar un par de elementos muy importantes para Santa, hablamos de un gorro y una calceta que perdió nuestro adorado personaje. Sin ellos no podrá ser capaz de entregar todos los regalos de Navidad.

Para cumplir con el reto debes encontrar la calceta y el gorro en menos de 10 segundos. Pon el cronómetro e intenta cumplir con el reto. Además, después de hacerlo se lo puedes compartir a tus amigos, familiares y conocidos, para ver a quién le va mejor intentando ayudar a Santa en su cometido.

Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No mires la respuesta si aún no lo has intentado. ¿Listo?

Encuentra el gorro y la calceta en menos de 10 segundos

FOTO: Twitter

¿Encontraste los objetos en menos de 10 segundos?

Ya terminó el tiempo. ¿Pudiste encontrar el gorrito y la calceta? Si no los has logrado, vuelve a intentarlo. No veas la solución antes de intentarlo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Aunque los colores en el dibujo pueden parecer confusos, es sencillo poder resolver el acertijo. Los objetos intrusos se encuentran arriba en el centro y abajo del lado derecho. Estamos seguros que los encontraste a la primera.

Con un poco de concentración y atención era posible resolverlo. Así que, ya sabes cómo solucionar este problema y se lo puedes compartir a tus conocidos, para ver si a ellos les va mejor o peor que a ti. En caso de que lo hayas logrado, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguieron.

Estamos seguros que pudiste resolver el acertijo

FOTO: Twitter

