The Punisher: la pastilla de éxtasis con una calavera que pone en riesgo de muerte a los jóvenes

En Reino Unido están en alerta pues cada vez es más común que en las fiestas de jóvenes circulen las "drogas de diseño", es decir, hechas en laboratorios clandestinos y que se comercializan principalmente por internet. Una de estos estupefacientes que más preocupación genera a las autoridades es la pastilla de éxtasis The Punisher, llamada así justo por el antihéroe de Marvel Cómics.

Esta pastilla de MDMA ha sido calificada como una de las más potentes y mortíferas para los jóvenes: es azul, en forma triangular y dentro tiene la característica calavera del personaje de Marvel. De acuerdo con medios locales, esta droga se popularizó a raíz de la serie de Netflix, cuyas temporadas 1 y 2 se estrenaron en 2017 y 2019, respectivamente.

Según la policía de varios condados británicos, los casos de consumo de The Punisher se dan principalmente en fiestas, donde los jóvenes suelen comprar las dosis de este mortífero narcótico. Tal fue el caso de Harley Given, un muchacho con discapacidad de 19 años que en 2019 compró tres tabletas de éxtasis por 10 Euros (unos 450 pesos mexicanos).

El joven salió de juerga con sus amigos, consumió las píldoras y fue hallado muerto un día después. De acuerdo con The Mirror, la noche anterior la víctima compró las pastillas con el logo de Frank Castle, ingirió dos, se divirtió, lo llevaron a su habitación, donde tomó la tercera, y al día siguiente, estaba muerto, entre vomito y sangre.

Pero esta no es la primera muerte por consumir The Punisher. The Sun informó ese mismo año que un joven de apenas 14 años, hijo de familia y ejemplar estudiante, había muerto tras ingerir The Punisher en una fiesta. Según el informe de las autoridades, Alex Buchan presentaba "un nivel faltal de MDMA en el torrente sanguíneo", además, junto a su cuerpo encontraron una pastilla de la peligrosa droga.

Derivado de este caso, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron señalados como responsables de invitar a los jóvenes de la University Holbeach Academy a una fiesta y ahí distribuirles las dosis de The Punisher. La policía dijo que además, estos dos hombres solían comercializar la droga fuera de las escuelas.

¿Qué daños que causa la MDMA?

Aunque su nombre correcto es MDMA, el éxtasis es una de las drogas sintéticas más conocidas y consumidas en el mundo, debido a su acción como estimulante y alucinógeno, pues puede aumentar considerablemente la conciencia de uno mismo y la empatía hacia los demás.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (National Institute on Drug Abuse, NIDA, por sus siglas en inglés) este narcótico produce un efecto energizante que distorsiona la percepción sensorial y temporal, hace que las experiencias sensoriales se disfruten más.

Generalmente viene en cápsulas o pastillas (como The Punisher) y sus efectos suelen aparecer unos 45 minutos después de haberlas consumido, mientras que el punto máximo de 'éxtasis' llega entre 15 y 30 minutos después de que éstos comiencen. Según la NIDA, los efectos de la MDMA suelen durar en promedio dos horas, pero algunas secuelas se extienden incluso por días, como los latidos irregulares, ansiedad, pérdida de memoria y hasta agresividad.

El abuso en el consumo de éxtasis suele provocar trastornos psiquiátricos, como psicosis, depresión y ansiedad; además de que provoca cambios radicales en la temperatura corporal, tensión arterial y motricidad. En el peor de los casos, provoca muerte súbita o bien, es factor determinante en accidentes mortales tras haber ingerido la droga.

Con información de The Sun, Daily Mail, The Mirror y NIDA

