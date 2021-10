“Se están peleando”: Así fue la estampida durante un concierto en Nuevo León: VIDEO

A través de redes sociales circulan diversos videos en los que se aprecia el momento exacto en el que un concierto celebrado en el estado Nuevo León, México casi termina en tragedia debido a que una pelea entre los asistentes al evento originó una estampida.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la madrugada del miércoles 13 de octubre en la “Expo Guadalupe”, una feria celebrada en el municipio regiomontano de Guadalupe donde se presentan diferentes atracciones como juegos mecánicos, exposiciones ganaderas, venta de artesanías y otros eventos como conciertos.

El programa musical que se realizó en el recinto denominado “Jardín Cerveza” culminó con la participación de Javier López y los Reyes del Vallenato, por lo que al finalizar su concierto la gente se dirigía con tranquilidad hacia la salida, sin embargo, una pelea entre algunos asistentes al evento provocó un intenso caos originando que la gente corriera aterrorizada hacia la salida ocasionando una estampida.

En uno de los videos se puede apreciar que los asistentes se aglomeran en una zona donde hay vallas de contención, por los que las personas que están cerca de la estructura metálica son aplastadas por algunos momentos, afortunadamente, otras personas logran abrir las vallas y las personas comienzan a salir.

En otro de los videos que circulan en redes sociales que fue grabado por una mujer se puede apreciar con claridad el momento en el que una gran cantidad de personas se dirigen corriendo hacia una misma dirección tratando de huir de la pelea, incluso, protege a unos menores para que no se acerquen a la zona.

“Se están peleando, abran la puerta, vente, la cerveza. ¡Aguas! Los niños allá, no mames, ahí quédense, ahí quédate, deja que se acomode. Lo bueno que estábamos en la entrada, si no, nombre, nos hubieran aplastado”, se escucha decir alterada a la mujer que grabó el video.

La Expo Guadalupe no se realizó en 2020 debido a las condiciones de la pandemia, sin embargo, en este año, las autoridades estatales permitieron la realización de este tradicional evento en el municipio de Guadalupe con un aforo del 75%, sin embargo, en las imágenes se puede apreciar el concierto realizado fue multitudinario.

Hasta el momento, los organizadores de la Expo Guadalupe no se han pronunciado al respecto y las autoridades municipales no reportaron personas detenidas tras estos hechos y se sabe que no hubo personas lesionadas.

Reacciones en redes

Los videos de la estampida en la Expo Guadalupe se hicieron virales en redes sociales como Facebook y Twitter donde generaron todo tipo de reacciones entre los internautas pues algunos criticaron fuertemente la mala organización y falta de seguridad de este tipo de eventos, por lo que exigieron al gobierno de Nuevo León tomar cartas en el asunto.

Por otra parte, algunos internautas criticaron el poco respeto a las medidas sanitarias por Covid-19 ya que en las imágenes difundidas se puede apreciar que la gran mayoría de personas que aparecen a cuadro no utilizan cubrebocas, además, de que es evidente que no se respetó el aforo permitido por las autoridades estatales.