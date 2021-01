La moda cristalina de Nelly Guinand

El estilo corre por sus venas. La venezolana Nelly Guinand lanzó su primera colección. Tras pasar por las firmas Oscar de la Renta, Carolina Herrera y Ángel Sánchez, nos demuestra el vigor de sus piezas.

Cuéntanos sobre la nueva colección...

Está inspirada en una mujer súper empoderada y femenina, pero al mismo tiempo irreverente y que hace lo que le da la gana; le encanta seguir las reglas, pero siempre a su manera. Podemos ver muchas mangas largas y cuellos, con transparencias y demostraciones de sensualidad de una manera más sofisticada.

Guinand estudió en ESMOD de París y FIT de Nueva York. Foto: Pedro Lollett y JDS Agencia

DESDE CERO

Es la primera colección que presenta la venezolana.

En los planes de la diseñadora venezolana está ver sus piezas sobre la pasarela.

¿De dónde viene el nombre?

Me di cuenta que mi mayor inspiración eran niñas que posiblemente tenían muchas cosas: les gusta lo fashion, son viajadas, saben idiomas y temas de arte, pero son insaciables. En esa actitud muy femenina y completa, hay una irreverencia, y una malcriadez adentro, pero positiva, de querer ir más allá. Creo que sólo entre mujeres entendemos el término, sabemos que todas somos malcriadas, pero esa malcriadez de querer más. Me encanta malcriar a mi audiencia, que las entiendo y con las que me identifico.

Es la primera colección que presenta la venezolana. Foto: Pedro Lollett y JDS Agencia

Hay mucha transparencia, ¿es una textura que explotas?

Me gustan mucho, más que nada las telas rígidas, porque dan muchísimo volumen y sé usarlas. Cuando trabajaba con Oscar de la Renta, Carolina Herrera o Ángel Sánchez, ellos esculpían las piezas sobre la mujer. Realmente la tendencia de lo suave y boho es algo moderno, yo vengo de esta escuela de moda donde el vestido te viste. Al traerlo a la modernidad, en vez de ahogarte en tafeta, lo hago en organza pero dejo ver un poco la silueta. Incluso hago mucha pronunciación de la cadera y acentúo la cintura.

¿Cómo se desarrolló tu creatividad en la pandemia?

Hice un Lucky Jackets Capsule Collection, durante 2020. Está inspirada en motivarnos a pensar que en algún momento todo va a pasar y que pronto vamos a salir. Entonces diseñé seis chamarras inspiradas en poetas y autoras femeninas, podemos ver dentro de cada una frases de mis libros, películas o poemas favoritos, desde J. K. Rowling, hasta Malala o Coco Chanel, mujeres que nos empoderan cada vez que nos vestimos para salir.

Son piezas únicas todas están hechas de brocados italianos y piel, con mucha textura. Creo que la marca habla mucho de una mujer que cuando entra a la escena, fiesta o restaurante la gente siempre voltea a verla. Son chaquetas hechas con tanto cariño y

buena calidad, la idea es construir un producto internacional que muestre la globalización de la moda.

¿Tienes alguna pieza favorita?

La chamarra negra de Malala, su cita habla de que en los momentos más difíciles una voz puede hacer la diferencia, justamente es la única que no tiene frase impresa adentro, y es porque quería honrar la belleza del silencio y cómo ella sale a sacar su voz. Adicionalmente tienen un bordado especial debajo de la manga, cada puño trae la autora y la frase. Vistes la chamarra y te empoderas de esa mujer, como si te estuviera susurrando.

POR BEGOÑA COSÍO

FOTOS: Foto: Pedro Lollett y JDS Agencia