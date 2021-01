Nath Campos acusa al youtuber Rix de abuso sexual en video

En estos momentos las redes sociales se han volcado en muestras de apoyo para la youtuber e influencer Nath Campos, quien a través de un video de 50 minutos acusa al conocido Rix de abuso sexual.

De acuerdo con lo que narró en el video que esta disponible en su canal de YouTube, él abusó de ella hace ya algunos años, luego de haber acudido juntos a una fiesta, es de mencionar que se trataba de varios youtubers en un antro.

Al inicio de la grabación, Nath dio a conocer que las víctimas de abuso no están solas, además recalcó que en aquel momento, su círculo más cercano de amigos, no la apoyó y no hizo el acompañamiento que ella pretendía al confesarles lo que había vivido.

Confirmó que luego de haber sido víctima, sintió culpabilidad, pues ella había tomado y varias de sus personas cercanas utilizaron este argumento para minimizarla e incluso una de sus amigas hizo un chiste de la situación, pero en general lo ignoraron.

Durante su relato, la youtuber, mencionó que se acercó al equipo de management del cual es parte, es decir, de la empresa DW, de la que son parte figuras como Luisito Comunica, Juca, Rix, Berth, Juanpa Zurita, entre otros, y sólo recibió lo mismo, nadie se alarmó lo suficiente como para tomar cartas en el asunto, de hecho lo tomaron como natural.

Salió a una fiesta y Rix la abusó

"Recuerdo entrar a mi departamento, a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para ir a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, relató. Noticias Relacionadas México es número uno a nivel mundial en casos de abuso sexual infantil

Luego mencionó que su reacción fue correrlo de su casa y su situación era la de no verlo más.

"Me mandó mensaje para decirme que él también estaba borracho y no quería que me malvibrara con él por esta situación en la que yo también había participado, y que el hecho de que yo no recordara lo que había pasado no significaba que él hubiera planeado todo”.

En el video Campos narra la forma en la que tuvo que asumir su trabajo con su abusador a un lado, con personas que sabían lo que él le había hecho y a pesar de ello seguían comiendo con él, ignorando el tema y haciendo pensar que no había pasado nada, lo que la llevó a pensar que "no tenía el peso" que ella le estaba dando.

Luego de que el video saliera a la luz, el influencer colocó en Twitter su cuenta como privada.