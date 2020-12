Acusan de abuso sexual a psicoanalista; Del Toro y Cuarón se solidarizan con víctimas

Dos jóvenes mujeres, denunciaron al psicoanalista Gabriel Vallejo Zerón, docente retirado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), por abuso sexual a través de videos en donde narran los hechos.

Vallejo Zerón, coordinó una charla en la que participaron los cineastas tapatíos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón quienes al enterarse de estos hechos, expresaron su solidaridad con las denunciantes a través de sus cuentas de Twitter.

En respuesta, Cuarón tuiteó: “sí, todo nuestro apoyo. Es necesario garantizar su seguridad”.

Paulina, narró que el abuso inició cuando ella tenía siete años, y el psicoanalista era pareja y terapeuta de su mamá; a los 12 años la violó y continuó hasta que tenía 21.

“Mi vida está en peligro. Voy a iniciar un juicio legal contra el doctor Gabriel Vallejo Zerón porque no es la persona que dice ser. Algunos lo conocerán como mi maestro, algunos lo conocerán como mi terapeuta y algunos lo conocerán como mi papá. No es ninguna de esas cosas. Él abusó de mí cuando yo tenía 7 años, por primera vez me masturbó cuando íbamos en un coche, yo iba en el asiento de atrás. Él me masturbó mientras se la iba jalando, la primera vez que él me violó yo tenía 12 años, tengo pruebas de esto que estoy diciendo”, narró en el video.