Creador de The King of Fighters revelan que Goku fue incluido en la versión de 1998

Para nadie es un secreto que uno de los videojuegos más populares de la década de los 90, el cual se volvió entrañable para miles de gamers a lo largo de la historia es The King of Fighters, título de peleas que por años ha brindado horas y horas de diversión tanto a chicos como a grandes que aún hoy en día lo sigue disfrutandolo.

Pocos lo saben, pero este exitoso videojuego y la famosa creación de Akira Toriyama, Dragon Ball, tuvieron una historia en común, debido a que los desarrolladores de este título, incluyeron a Goku en una versión que desafortunadamente nunca salió a la venta.

Fue Toyohisa Tanabe, uno de los desarrolladores estelares de SNK, empresa creadora de este exitoso juego, quien dio a conocer esta curiosa relación entre la KOF y Dragon Ball.

Según este creador, además de Goku, Ken y Ryu de Street Fighter, también habían sido incluidos en una versión de 1998 del juego, un secreto que le costó mucho trabajo dar a conocer.

“No sé si esto es algo que realmente debería estar diciendo, pero... Dos años antes de que saliera 'Capcom vs. SNK', hicimos 'King of Fighters ’98', y de hecho, tuvimos un poco de tiempo después de terminar el desarrollo. Así que el equipo terminó construyendo el juego con Ryu y Ken en él. Esto no es algo que mucha gente sepa, creo que solo los desarrolladores lo saben, y nunca se lo he dicho a nadie, pero sí, solo por diversión, antes de que 'Capcom vs. SNK' fuera una cosa, estaba jugando como Ryu y Ken en 'King of Fighters ’98'", reveló.