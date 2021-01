Estos videojuegos cumplen 20 años en 2021, ¿los recuerdas? | VIDEOS

En los últimos años, la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente, aunque su historia date de la década de los 50, lo cierto es que fue a partir de los 90, con el boom de las consolas portátiles y fijas, que se potenció su alcance.

A lo largo de estos años hemos visto nacer exitosas sagas como Pokémon, Halo, Resident Evil, Super Mario Bros., Grand Theft Auto, FIFA o Call of Duty, las cuales se mantienen vigentes hasta ahora...

En 2020 fuimos testigos de incríbles lanzamientos como Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed: Valhalla, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima o Hades, incluso la llegada (con muchos tropiezos) de Cyberpunk 2077 también fue tema de conversación durante todo el año.

Y para este 2021 sin duda habrá grandes estrenos en el mundo de los videojuegos, uno de los más esperados sin temor a equivocarnos es la secuela de Gof of War, a la cual llamaremos Ragnarok hasta que nos confirmen el nombre oficial; también viene Far Cry 6, Ghostwire: Tokyo, Deathloop, entre otros.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles eran los videojuegos que los gamers esperaban con ansias hace dos décadas? A continuación te dejamos una lista con los títulos que se estrenaron allá por 2001...

También incluimos sus trailers, por si eres muy joven y no los recuerdas.

Grand Theft Auto III

Devil May Cry

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Silent Hill 2

Halo: Combat Evolved

Burnout

Final Fantasy X

Crash Bandicoot: La Venganza de Cortex

Batman: Vengeance

Mario Kart: Super Circuit

Operation Flashponi: Cold War Crisis

Luigi's Mansion

Sonic Adventure 2

Tony Hawk's 3 Pro Skater

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

