¿WhatsApp notifica capturas de pantalla de fotos de perfil? Esto sabemos sobre la "nueva" función

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo y somos tan "adictos" a ella que no sólo la usamos para responderle a nuestra familia y amigos, sino que ya es una herramienta de trabajo con la que nos mantenemos en contacto con nuestros compañeros de la oficina, estemos haciendo Home Office o incluso si los tenemos en el asiento que sigue al nuestro. Y sus herramientas las usamos todo el tiempo, ¡incluso para el chisme!, y es esto último lo que ya le está preocupando a muchos por una nueva función que tendría la app.

Desde hace algunas horas los usuarios de WhatsApp han comenzado a preguntarse si la app se actualizará con algo que no es del agrado de muchos, es decir, si a partir de este 2025 avisará cuando tomemos una captura de pantalla. Y es que cuantas veces no hemos querido mostrarle a nuestros amigos un mensaje que nos mandaron para comentarlo, o bien, compartirle a alguien en específico información en la que nos es más fácil tomar una foto que reenviarla.

Hasta ahora la app no nos avisa si alguien le tomó una captura de pantalla a nuestro chat y tampoco parece que haya planes de hacerlo, esto en medio de rumores que aseguran que en la función beta del sistema de mensajería ya se está implementando una tercera palomita que nos revelaría que alguien nos hizo screenshot. De acuerdo con lo que se comenta en redes, la primer palomita sería de enviado, la segunda de recibido y ahora supuestamente una tercera que indicaría que se tomó una captura de pantalla.

Sin embargo, hasta el momento Meta, antes Facebook, no ha dado detalles sobre esto, por lo que se mantiene como una especulación; recordemos que esta no es la primera vez que se comenta que una tercera palomita a la hora de enviar un mensaje indicaría que alguien tomó captura de lo que acabamos de conversar. Así que, si esta era una de tus preocupaciones, ¡relájate!, pues hasta ahora no se trata de una nueva función.

Hasta ahora WhatsApp sólo ha tomado medidas contra las capturas de pantalla en fotos de perfil. (Foto: Pexels)

¿Cuándo sacas captura de pantalla en WhatsApp se dan cuenta?

Hasta ahora WhatsApp no ha habilitado función que te avise si tomaron una captura de pantalla de tu chat, es decir, que solamente tú o la persona que toma la captura de la pantalla serán quienes se enteren de esta decisión. Asimismo, para tranquilizarte en caso de que hayas tomado una screenshot y te dé miedo que se enteren, Meta no ha revelado sus planes de que esta función sea habilitada; sin embargo, hay que recordar que ya se han tomado medidas sobre ello, como el no poder hacer capturas de pantalla desde la app.

¿Por qué ya no se puede hacer un screenshot en WhatsApp?

Desde hace ya algún tiempo WhatsApp tomó la decisión de bloquear la función de capturas de pantalla, pero no en los chats, sino en las fotos de perfil de los usuarios. Según se lee en un comunicado en el centro de ayuda de la aplicación para celulares y computadora, esta decisión fue tomada con el fin de proteger la privacidad de los usuarios.

Luego de aplicarse esta medida ni tú podrás tomarle un screenshot a la foto de perfil de algún contacto ni otras personas podrán hacerlo con tu foto de perfil, no importa si se habla de las miniaturas que se pueden abrir al seleccionar el usuario en la lista de contactos, ni mucho menos en la versión ampliada. Este bloqueo funciona tanto en usuarios de Android, como de iOS.

¿Cómo saber si te hacen captura de pantalla en WhatsApp?

A diferencia de otras herramientas digitales, como es el caso de Instagram en donde puedes ver las historias de los perfiles públicos sin exponer tu nombre de usuario, en WhatsApp no existe ninguna manera en la que te puedas enterar si alguien hizo una captura de pantalla en tu celular ni por decisión de la propia aplicación, ni mucho menos desde páginas web.