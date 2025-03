"Awaken Astral Blade": un desafiante metroidvania con acción, estrategia y ciencia ficción

Tuve la oportunidad de jugar Awaken Astral Blade, un videojuego del género de acción 2D con un toque de metroidvania, y les debo de confesar que realmente me sorprendió por su gameplay y sus gráficos.

Si bien este título fue desarrollado por Dark Pigeon Games, forma parte del programa China Hero Project de PlayStation, por lo que se puede considerar que es un juego indie cargado con muchos toques futuristas y hasta de ciencia ficción.

En Awaken Astral Blade controlamos a Tania, una joven biónica que es enviada a rescatar a un equipo de investigación en la selva de Horace Islands, donde hay una extraña fuente de energía llamada Karpa y está convirtiendo a la fauna y flora en agresivos mutantes.

Awaken Astral Blade fue desarrollado por Dark Pigeon Games. Créditos: El Heraldo de México.

Para hacer frente a todas las amenazas, Tania cuenta con una serie de movimientos y habilidades para eliminar a los enemigos, en este apartado hay que destacar que contamos con 3 armas que se irán desbloqueando conforme se avanza en el juego. Empezamos con una espada, pero después encontraremos una guadaña y unos cuchillos, los cuales pueden ser mejorados para que su daño sea mayor.

Debo admitir que el gameplay me gustó mucho, porque incluso tiene guiños de plataformas, por lo que a veces la mejor opción será correr, escalar y brincar para complementar el escenario.

Ah, pero los combates es algo de lo más sólido, ya que si bien los enemigos comunes no representan un gran peligro, los jefes de cada escenario son una verdadera joya, porque debes idear estrategias, asestar los combos y saber en qué momento es mejor bloquear, ya que un sólo golpe te puede bajar más de la mitad de la barra de energía.

Como todo buen metroidvania, cuando encuentras las armas y descubres nuevas habilidades, tienes que regresar a algunos lugares en los que ya pasaste, esto para descubrir el mapa e ir descifrando los acertijos.

Awaken Astral Blade tiene una duración en promedio de entre 12 y 15 horas, pero todo depende de la dificultad y las habilidades de cada jugador, ya que yo lo puse en modo difícil y los jefes en verdad son complicados, así que morí decenas de veces antes de poder concluir un nivel.

Además, la estética está inspirada en películas de ciencia ficción como Blade Runner 2049, por lo que es todo un deleite observar cada escenario.

Tal vez lo único que no me convenció fue la historia, porque en un principio me costó trabajo entender qué era lo que estaba haciendo y hasta cierto punto pasa a segundo nivel, pero una vez que te adentras en Awaken Astral Blade te sorprendes hasta con los giros dentro de la trama.

Lo recomiendo, porque es entretenido, desafiante y bastante intrigante, un juego que sencillamente me atrapó de principio a fin mientras derrotaba enemigos mutantes.