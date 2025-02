Conoce a Alex Torres, el mexicano que participó en Dragon Ball Daima y animó al Super Saiyajin 4

Goku, el super saiyajin, la saga de los androides, Cell, Vegeta, Napa, el Torneo de la fuerza, Raditz, todo eso lo conoces si es que alguna vez tuviste esa oportunidad de ver uno de los animes más importantes de Japón. Bajo la mente de Akira Toriyama y gracias al Canal 5, Dragon Ball se ha convertido en “la caricatura” más importante del Anime en todo México y Latinoamérica.

Todos fuimos aquel niño que soñaba con hacer la difusión, levantar su ki e inclusive conseguir alcanzar la transformación del Super Saiyajin, con la que Goku derrotó a Freezer en el planeta Namek, llegar a la saga de los Androides y que el Canal 5 te regresará a la llegada de Vegeta, Napa y Raditz.

Si bien no era tan fácil ver los episodios como hoy en día, ya que ni Crunchy Roll o Netflix, mucho menos YouTube existían, los pequeños que pudieron ver Dragon Ball en televisión abierta crecieron con los valores de Goku, un personaje animado que con la voz de Mario Castañeda, nos dio esperanza en la juventud.

Tal es el caso de Alex Torres, un increíble animador mexicano que consiguió su sueño y no solo el suyo, sino que consiguió lo que todo niño que compraba estampas de Dragon Ball soñaba, un trabajo en Dragon Ball y también consiguió algo más grande, y es que fue el encargado de darle vida a Goku en una de las transformaciones más icónicas del anime.

Alex Torres, el chico que consiguió el sueño de todos los mexicanos

El pasado 14 de febrero fue un día muy importante, lejos del amor y la amistad, México estaba por conocer el nombre de alguien que le ha talacheando de manera repetida para cumplir sus sueños. Ese viernes todos conocimos al Super Saiyajin 4 en su reinvención para Dragon Ball Daima. Así como a Alex Torres, un ejemplo a seguir de la animación en nuestro país.

En entrevista para el Heraldo de México pudimos conocer al mexicano que alegró a toda una generación, con su increíble talento en uno de los momentos más importantes de Dragon Ball Daima, pues si viste al Super Saiyajin 4 creando un Kamehameha de sus propias manos, eso fue gracias a Alex Torres.

Con un “¡Se logró amigos! Un mexicano llegó a Dragon Ball Daima” en Twitter, todos conocimos que un mexicano estaba siendo parte de uno de los animes más importantes del mundo y que en este caso era el último trabajo de Akira Toriyama, quien falleció en 2024 dejando inconcluso el famoso anime.

De ver anime y soñar a trabajar en Dragon Ball Daima

“Yo crecí en San Andrés Tuxtla y estudié animación digital, pero para el anime no me ayudó mucho, lo que yo sé de anime, lo aprendí por mi cuenta, así como gracias a Mochoko, una animadora que me ayudó mucho a aprender. Mi inspiración de anime viene desde los 4 años que siempre veía Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, desde muy chico nació mi sueño de querer trabajar en la animación” comenta Alex Torres.

Fue su gusto por el anime que soñó con trabajar en las “caricaturas”, pasando de San Andrés Tuxtla, a Ciudad de México y a Guadalajara donde estudió la carrera de animación, pasando por Huevocartoon, así como su llegada Canadá donde consiguió un trabajo que no lo llenaba del todo.

“Yo tenía varios libros de anime, en ratos me daba para practicar, yo se lo mostraba a Mochoko y ella me decía qué hacer. Me armé un pequeño reel que mandé a un estudio llamado Tonari, me contrató y estuve aprendiendo en mi primer anime llamado ‘Shadow Verse’”, agregó Alex.

De Shadow Verse pasó a El señor de los anillos: La Guerra de los Rohirrim, gracias a un estudio llamado Mappa, ahí su talento lo llevó a trabajar en Jujutsu Kaisen, luego Bucchigiri, para finalmente llegar a Toei Animation donde trabajó en One Piece para pasar a Dragon Ball.

Alex Torres y el Super Saiyajin 4

“No me la creía, estoy eternamente agradecido al equipo. No había contexto de otro latino en Dragon Ball. Agradezco mucho la confianza, de algo tan importante, porque cuando me lo dieron nadie sabía nada. Así como todos se sorprendieron, yo me sorprendí, me super emocione porque yo también soy fan.”, mencionó Alex Torres.

Y es que el menciona que la confianza que le dieron fue muy grande, por lo cual siempre estará agradecido, ya que ser un animador extranjero, con sede en un país lejos de Japón y además de una escena tan icónica como lo es ahora la aparición de Goku en su transformación de Super Saiyajin 4 fue todo un sueño.

Aquí está la tercera parte de mi contribución para dragón ball Daima Cap#18.

“Darme la confianza de los shots que me dieron, por que me dieron los del kamehameha. Fue bueno, tanto que me metió presión, porque yo ya iba viendo muchas cosas de los avances de Daima. Yo veía la calidad de animación que se estaba haciendo, tengo que hacerlo extraordinariamente bien, porque yo sabía que podría ser el que cierre o habrá más la puerta a los animadores latinos”, dijo Alex Torres.

La presión era grande, no solo por que tenía que complacer a los millones de fanáticos, sino que el sabía del problema que tenía como el único animador latinoamericano que estaba en ese lugar, él no solo era responsable de un momento crucial en el anime, sino también en los trabajos y sueños de muchas personas.

“Estaba todo el día, la noche y la madrugada, dándole hasta que yo decía ‘ya esta’, que vieran el capítulo y dijeran está al nivel. Pero a como vi las reacciones creo que les gustó”

Cabe destacar que Alex es ahora parte de la historia, pues se aventó un momento que se quedará en la mente de los fanáticos, pues la aparición de esta transformación era algo que todos pedían desde su primera vista en GT; además, un mexicano participó en uno de los proyectos más queridos en México y Latinoamérica.

“Cuando teníamos juntas, yo les agradecía mucho por la confianza y le decía que en México amamos Dragon Ball, es una religión. Me decían que trabajar en Dragon Ball es imposible, no se puede. La reacción de todos me parece que ha sido muy buena, me dio mucha paz, porque tenía mucho miedo de que no les gustara mi escena”, finalizó Alex Torres.

La escena no solo alentó a más animadores mexicanos a seguir sus sueños, sino que gracias a Alex, podemos creer que los sueños se cumplen, aunque claro que vivió momentos difíciles, demuestra que si luchas por lo que quieres conseguir, siempre estas a un buen día de terminar en donde debes estar.

