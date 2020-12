TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este SABADO 26 de diciembre

La carta de este sábado tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

Este sábado 26 de diciembre la carta que salió para hoy es “La templanza” invertida un arcano mayor y lo rige el número 14.

Esta carta habla de los conflictos en los que te estas viendo envuelto, estás luchando por salir de estos pero no has encontrado la guía para hacerlo y por ello te sientes desorientado.



Amor

Estas teniendo muchas peleas en tu relación, cualquier detalle se convierte en detonante para ocasionar un conflicto. Deja de forzar las cosas y permite que fluyan, recupera la compostura y comunícate con tu pareja para que cesen las peleas.

Trabajo

Te sientes a la deriva con tu situación laboral, te estás esforzando porque las cosas salgan bien pero te empeñas tanto que no permites que se arreglen. Permite que las energías se acomoden y no fuerces las cosas, acepta algunos cursos en los que no puedes influir y toma lo mejor de ello. Veras que poco a poco irás tomando camino y cesarán los conflictos.

Salud

Te sientes en carencia y sin la abundancia en tu salud, comienza a aceptar tus diagnósticos y a trabajar en ellos, no te conflictúes con escenarios drásticos. Tienes todo para que tu buena salud fluya solo deja de asustarte con tu estado.