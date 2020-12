TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este VIERNES 25 de diciembre

La carta de este viernes tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

Este viernes 25 de diciembre la carta que salió para hoy es “El Emperador” un arcano mayor y lo rige el número 4.

Esta carta habla de determinación, firmeza, poder, voluntad, energía y constancia para cumplir tus objetivos y metas, además de que te convierte en una persona sabia a través del camino que ya recorriste para llegar a tu lugar.

Amor

En estos momentos te sientes en equilibrio con tu pareja, realizado con la relación que tienen y se nota el ambiente protector que ambos han generado, también hay mucha pasión en su relación.

Trabajo

Estas sintiendo logros laborales que te costaron trabajo pero al final te han dado satisfacción porque con tu constancia, firmeza, energía y certeza te han brindado los resultados que tanto buscaste. Disfruta tu momento

Salud

Te sientes pleno en este momento con tu salud, tuviste algunos obstáculos para poder mantenerte sano pero al final los resolviste y superarte. No dejes esa experiencia en el pasado y permite que esa sabiduría te de el poder de proteger más tu salud, no olvides que cuidar de ella es un trabajo constante.