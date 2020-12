¡Feliz Navidad! Disfruta de un maratón NAVIDEÑO de "How I meet your mother" desde tu casa

En ésta navidad no puedes perderte de grandes maratones de tus series favoritas y para que siga el espíritu navideño puedes ver los capítulos de navidad de la divertida serie How I Met Your Mother.

Una de las comedias más exitosas de la historia, nominada a a 2 Globos de Oro y ganó 10 premios Emmy narra la historia de la vida de un grupo de amigos que se cuenta a los hijos adolescentes de una de las protagonistas.

Protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders y Niel Patrick Harris, la serie cuenta con un totla de 9 temporadas y que sin duda contó con capítulos navideños.

La Limo, episodio 11 de la temporada 1

Ted obtuvo su bono extra de navidad y para celebrarlo alquiló una limosina, sin embargo algo sucede y cambia rotundamente los planes.

Lily se robó la navidad, temporada 2 episodio 11

Barney se enferma y Robin lo cuida, mientras que Lily escucha un antiguo mensaje de Ted anti navidad por lo que decide llevarse todos los adornos navideños a su apartamento.

Pequeña Minnesota

Ted hará todo lo posible por alejar a su hermana de Barney que se encuentra de visita en Nueva York por la navidad, mientras que Robin siente añoranza por los festejos de Canadá y Marshall la invita a su bar favorito.