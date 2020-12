Disney Plus: "Wanda Visión" y "The New Mutants", entre los ESTRENOS para enero de 2021

En unos cuantos días estaremos despidiente este atípico 2020, lo que significa que las distintas plataformas digitales buscarán iniciar el año lanzando importantes estrenos para desaparecer a la competencia.

Sin lugar a dudas, entre lo poco rescatable del año que se va, es la llegada de la app Disney Plus pues los seguidores de Star Warts, Marvel y Pixar tienen la oportunidad de disfrutar todo su contenido.

Como se tenía previsto, la app de streaming llegó para competir directamente con otras como Netflix y Amazon Prime por lo que los estrenos de ENERO prometen dar un golpe contundente.

Los estrenos...

Hace unos días, durante una convención, Disney Plus anunció los nuevos contenidos que llegarán a su catálogo por lo que los usuarios cuentan los días para puedan disfrutar de las nuevas producciones.

Las series que más llaman la atención es "The New Mutants" y "Wanda Visión", las cuales están ambientadas en el universo de películas de The X Man y Avengers; estarán disponibles en enero de 2021.

Además, también serán subidos dos nuevos episodios de Los Simpson y películas como "X-Men: Fénix Oscura", "El libro de la vida" y "Campeones".