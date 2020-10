VIDEO TUTORIAL: Conviértete en esta famosa villana en HALLOWEEN

Ya se viene Halloween y aunque este año será muy distinto a los pasados pues no podremos salir de fiesta y presumir nuestros mejores disfraces, sin embargo, esto no impide a que puedas maquillarte y copiar uno de los mejores looks de las villanas más queridas de tu infancia como lo fue “Shego” de Kim Possible.

Y es que se ha convertido en tendencia este peculiar maquillaje pues muchas mujeres han copiado el emblemático look gótico en verde y negro de la antagonista de esta ya clásica protagonista.

¿Cómo lograrlo?

Si tu eres una de esas mujeres que desea no pasar desapercibida esta fecha de Halloween este look es el ideal para ti, además de que sacarás tu lado atrevido pues si recuerdas el maquillaje de “Shego” es algo peculiar.

Pues esta malvada villana de Kim Possible solo pintaba su labio superior de color negro parejo (osea sin definir el corazón de éste), además sus ojos siempre en tonos verdes y una ceja super marcada en color negro.

Para las amantes del maquillaje saben que una ceja jamás debe ir en color negro pues endurece mucho los rasgos y hace que te veas mucho mayor.

¿Qué necesitas?

Para lograr este divertido pero gótico look solo necesitas cosas básicas, no deberás gastar en nada.

Sombras en color verde y negro

Lápiz para cejas o para ojos en color negro

Labial negro (si no tienes no te preocupes con el lápiz se soluciona)

¿Quién es Shego?

Shego es una joven atractiva, de largo cabello negro, complexión atlética, mandíbula afilada y ojos rasgados de color verde brillante. Su edad exacta sigue siendo desconocida, aunque se dijo que tenía entre 20 y 30 años y se reveló en la serie que se había graduado de la universidad.

Además esta villana es experta en artes marciales y una aptitud y agilidad impresionantes ,su ataque también se ve reforzado por garras de metal en sus guantes, y en ocasiones ha usado sus uñas en forma de garra con un efecto similar.

Shego está dotada de un súperpoder único: la capacidad de generar rayos verdes, parecidos a llamas, de energía brillante de sus manos. Esta energía puede usarse para calentar o derretir cualquier cosa que toque, o dispararse como un ataque de energía dirigida que va desde la precisión del láser hasta una explosión destructiva .