¡Surge nueva Lady! Mujer insulta a estilista y la nombran Lady 40 Pesos: VIDEO

Una vez más, las redes sociales han visto el nacimiento de una nueva "celebridad". Ahora se trata de la llamada Lady 40 Pesos, la que fue señalada en Twitter y Facebook debido a su agresividad y mala educación.

Esta mujer fe captada en video mientras sostenía una discusión con un estilista en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La grabación fue colocada en redes sociales por una personas que se encontraba en el lugar. Pronto, el video causó sensación por la actitud prepotente de la mujer.

¿Cuál fue el motivo?

La causa del enojo de Lady 40 Pesos se debió a que no le gustó el servicio recibido, lo que la motivó para insultar a la estilista. Por su parte, la mujer que atiende en el lugar le señaló que no le pagara si es que el servicio no fue de su agrado.

Un acompañante de la señora sacó dinero para pagar; sin embargo, Lady 40 Pesos le dijo que no le pagara. Posteriormente, la discusión subió de tono, pero la estilista no pareció importarle por lo que la Lady comenzó a agredirla tomándola del cabello, a pesar de que se encontraba atendiendo a otra persona.

El video es poco claro debido a que quien lo grabó trató de separar a las dos mujeres.