Volver al Futuro: Estos famosos pudieron ser Marty McFly ¿los imaginas?

En la década de los 80, la producción cinematográfica en Estados Unidos fue abundante. A pesar de esto, hay cintas que se quedaron en la memoria de los jóvenes de la época y su éxito fue tal que se siguen proyectando décadas después.

Es el caso de "Volver al Futuro", dirigida y escrita por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg (con razón fue un hit) y la historia gira en torno a Marty McFly y sus aventuras en el tiempo, en compañía de su amigo el doctor Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd).

Hoy en día, es complicado imaginar a Marty siendo protagonizado por otro artista que no sea Michael J. Fox; sin embargo, pocos saben que este papel pudo haber sido para alguien más, pues se contemplaron más actores, quienes acudieron a las audiciones.

¿Quienes pudieron hacer el papel de Marty McFly?

Ahora que está de moda por la serie "Cobra Kai", es menester mencionar que Ralph Macchio estuvo en pláticas para obtener el papel. Esto por su éxito en la película "Karate Kid"; era lógico que quisieran aprovechar su fama del momento para impulsar el proyecto.

Eric Stoltz se convirtió en el primer Marty, incluso grabó algunas escenas durante las primeras semanas, pero su sueño de terminar la película se esfumó. Resulta que lo despidieron debido a que "nadie lo soportaba", de acuerdo con "El Clarín".

Corey Hart le dio un "no" al papel. Aunque no ha explicado el motivo real de su decisión, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho y que probablemente haría lo mismo en la actualidad. Esto lo declaró en una entrevista con Jane Hawtin en 1997.

Dato: Se dice que Johnny Depp y John Cusack realizaron una prueba de casting para este rol futurista.