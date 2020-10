"Back to the Future Day", ¿Por qué se celebra el 21 de octubre?

Back to the Future es una de las trilogías que más marcó a una generación donde cientos de fanáticos comenzaron a imaginar cómo sería los viajar en el tiempo a bordo de un DeLorean DMC-12, y para todos ellos el 21 de octubre es el “Back to the Future Day”.



¿Por qué se celebra este día?



En la segunda película de la trilogía, el Doc Emmet Brown y el gran Marty McFly viajan al futuro de 1985 justo al 21 de octubre de 2015.



Cuando ellos llegan a esta fecha, el mundo es completamente distinto al que conocían y aunque muchas personas durante muchos años esperaron que al llegar el 2015 ya hubiera coches voladores, y patinetas flotantes esto no sucedió. Sin embargo muchos usuarios de redes mencionaron el tema convirtiéndolo en tendencia y más adelante en el ahora famoso “Back to the Future Day”.

En 2019, en el tercer aniversario de esta icónica fecha, Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doctor Emmet Brown), Lea Thompson (Lorraine) y Tom T. Wilson (Biff Tannen/ Griff) se reunieron en la Comic-Con para conmemorar la emblemática saga.

Así que ahora que ya lo sabes, puedes aprovechar la pandemia en este 21 de octubre de 2020 para ver la trilogía y revivir los viajes al futuro.



Por Redacción Digital El Heraldo de México

msr