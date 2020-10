Periodista es asaltado mientras hacía un reporte ¡en vivo!; le quitan su celular: VIDEO

Un periodista del canal 9 en Argentina resultó asaltado durante una transmisión en vivo, razón que de inmediato le costó volverse tendencia en redes sociales del país sudamericano. Su nombre es Diego de Marco y estaba frente a la cámara, con un micrófono y su celular en la mano en la localidad de Sarandí, a las afueras de Buenos Aires.

Durante la transmisión, podemos apreciar el momento exacto cuando entra a cuadro el ladrón, mientras el reportero esperaba su enlace con el noticiario. El hampón le arrebata el teléfono para después huir del sitio con el dispositivo móvil en la mano. Y segundos después el reportero voltea y corre tras él para tratar de recuperar su celular.

Huyó

El asaltante corrió por un callejón que está cercano al área donde estaba grabando o esperando grabar alguna colaboración para el medio en donde trabaja. Sin embargo, se vio interrumpido por el hecho ilícito del que luce como un joven vestido con un pans azul y una sudadera de colores verde, blanco y negro.

Al no alcanzar al delincuente, pide ayuda de los jóvenes que se acercaron para reconocer al ladrón de este barrio, pero al momento, no se sabe si lograron detener al asaltante o no, pero mientras tanto, los memes del hecho no se hicieron esperar y el canal difundió el momento del hurto.

La mayoría de los comentarios en redes sociales, resultaron burlones, mientras otros lamentaron lo sucedido y compadecían al pobre hombre que sólo había salido a hacer su trabajo. Algunos incluso culpan al camarógrafo, por no dejar de grabar y ayudar al reportero.