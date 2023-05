¿Eres conductor de Uber? Cuatro novedades en la app para mejorar tu seguridad y ganancias

La aplicaciones de transporte deben de garantizar la seguridad y flexibilidad tanto para los usuarios como para los socios conductores, es por ello que Uber ha escuchado las necesidades de los más de 200 mil colaboradores que trabajan para Uber Eats, Uber entrega y Uber viajes y ahora les brinda mejoras competitivas dentro del mercado que todas las plataformas deberían de replicar para otorgarle más y mejores oportunidades para quiénes deciden poner su automóvil al servicio del traslado privado. En enfoque es darles mayor autonomía, ganancias y recompensas para quienes deciden incursionar en el esta rama laboral así como premiar a quienes llevan años dentro de esta aplicación. Las mejoras van desde la transparencia total para poder visualizar el destino del pasajero, hasta verificaciones de identidad y manejo de la cuenta.

La idea que tienen es brindarles mayor flexibilidad y autonomía a los usuarios. FOTO: Adobe Stock

¿Cuáles son los beneficios?

Las dividieron en cuatro categorías con subclases, las cuales son: control total al volante, tranquilidad a bordo, centro de revisión y recompensas con Uber Pro. Que en términos generales son opciones para que el socio conductor tenga total transparencia del destino al momento de elegir el viaje, se implementen nuevos procesos de verificación de identidad a los usuarios, mayo detalle en la configuración de la app y un programa de lealtad para personalizar el área del trabajo y generar mayores oportunidades de ganancias. Quien nos dio y confirmó el anuncio fue Juan Pablo Eiroa, Director de Movilidad de Uber en México, quien afirmó que constantemente escuchan y empatizan con los socios de la app.

"Las mejoras que anunciamos les brindarán aún más control a todas las personas que usan la app de Uber para generar ganancias bajo sus propios términos. Estamos convencidos de que invertir en la experiencia de los socios registrados en la app es la forma de también mejorar la experiencia de los usuarios.”, recalcó el director de movilidad.

Saber a dónde se dirigen les brinda la certeza de viaje, dice Irina

Irina, una de las socia conductoras de Uber planteó que esta opción debería de implementarse en todas las aplicaciones de movilidad. Ella argumentó que con esto se aseguran de respetar sus propios horarios de trabajo y acceder o no si por el pago del traslado se "aventuran" a ciertas zonas. El saber el destino completo establece un margen para que el colaborador pueda ver la oferta de viaje con toda la información detallada, así, tienen la flexibilidad y autonomía que antes no se les brindaba. Cabe destacar que para llegar a este objetivo, hicieron un programa piloto en 10 ciudades para probar si era funcional o no. Aquí confirmaron que la experiencia sale más beneficiosa no solo para quien maneja, sino para el mismo usuario.

Cabe destacar que la información que a partir de ahora podrán visualizar será la calle, el número, la colonia, el municipio o alcaldía, etc., todo para que el socio conductor tenga la autonomía de aceptar el viaje o dejarlo pasar si es que no le conviene.

A quienes estén más alto en la escala de Uber Pro, les otorgarán beneficios adicionales a los que de cajón brinda la plataforma. FOTO: Adobe Stock

Identificación del usuario para evitar los sobrenombres en la app

El usuario tiene la certeza de saber en qué auto viajará junto con el perfil con el nombre real y completo de su socio conductor. En este caso, ahora el colaborador también podrá ver el nombre de a quién le ofrecerá el viaje, esto sin descuidar la seguridad y privacidad del usuario. Esto surgió debido a que algunos usuarios ponían sobrenombres al momento de crear su perfil, apodos cómo "Goku, papi, 123", se veían recurrentemente dentro de la plataforma, lo que confundía a los socios conductores al momento de tomar el viaje.

Por ello, a algunas personas que usan la app les pasó entre el año pasado y este una "verificación de identidad" en la que se le tomaba la foto al solicitante del servicio junto con su identificación oficial. Uber, para asegurarse de que no hubiese "trampa" bloqueaba la galería del celular para que todo se tomara "en vivo" para poder pedir el viaje. De no hacerlo, el usuario no sufría ninguna penalización o suspensión de su cuenta, pero sí recibía una compensación por identificarse correctamente con su nombre real y su viaje.

El usuario solo deberá —para quiénes no lo hayan hecho ya— tomarle una foto a su identificación oficial, ya sea: INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM e incluso la cartilla de identidad del servicio militar. Con esto planean hacerle frente a los delitos que afectan a los socios conductores y hacer uso de la Inteligencia Artificial (IA) que han perfeccionado a lo largo de sus pruebas en las 10 ciudades para garantizar que esto sirva y proteja la integridad de los colaboradores. Lo importante aquí es que esa información no será guardada por el conductor. Ellos no podrán ver la identificación oficial y menos la foto tomada al momento de verificar la cuenta. Así que ambas partes estarán protegidas.

El escaneo solo servirá para poder brindar el nombre real y eliminar los sobrenombres ofensivos o absurdos que hacen quedar mal al socio conductor con el usuario. Eso sí, de no usar el nombre real en su cuenta, los usuarios notarán la suspensión de su perfil.

Desean que los socios sigan invirtiendo en la app, por lo que otorgarán facilidades de crédito. FOTO: Adobe Stock

Beneficios durante el viaje nunca antes vistos

Uber quiso "consentir" a sus socios conductores con algo que jamás habíamos visto en otras plataformas. Y esto se les concederá siempre y cuando cumplan con ciertos estándares dentro de la app. Ahora los socios tendrán la opción de adquirir sus viajes con un mínimo de calificación que predeterminen dentro de su perfil, por ejemplo, solicitantes que tengan 4.7 de calificación para arriba. Asimismo, podrán elegir tener viajes dentro de una zona predeterminada por un lapso máximo de dos horas y también verificaron las actuales herramientas de seguridad. Cabe destacar que este aumento de seguridad durante el viaje se añade a las actuales funciones como la grabación de audio y la integración del C5 para emergencias.

Todo ello sale con el fin de suprimir la conducta indebida por parte de algunos solicitantes del servicio.

Centro de revisión para recuperar la cuenta

Crearon un apartado para que los socios de la cuenta y los usuarios puedan recuperar su perfil ante casos de desactivación. Este proceso será bajo la dirección humana, por lo que no se utilizará ningún algoritmo o inteligencia artificial para que haya un correcto análisis del caso. Para solicitar la activación del perfil, el usuario deberá: verificar el motivo de la desactivación de su cuenta, leer los detalles de cómo funciona el proceso de revisión, solicitar la opción para la lectura de su caso y luego brindarle la información necesaria a través de video, imagen o documentación puntual para que se le dé un tiempo estimado de respuesta.

Recompensas como nunca antes vistas para los socios

Algo que no se había visto dentro de ninguna plataforma de viaje privado, son las recompensas para los usuarios e incluso miembros de su familia. Dentro de un programa llamado Uber Pro, en el que le otorga un color categórico al usuario les generará una serie de beneficios de acuerdo al escalón que tengan con base al número de viajes y calificación que obtengan. Van con el nivel más alto que sería el color azul, seguido del amarillo, azul claro y negro. Con esto, adicional a lo que la plataforma les ofrece, obtendrán el siguiente listado:

La seguridad es importante para ellos como de lado del usuario y del socio conductor. FOTO: Pixabay

Recompensas fuera del camino

Totalpass: membresía de gimnasio. PlanMed: la posibilidad de acceder a servicios de salud, para los trabajadores y su familia. Bajo el nombre de Axa seguros. CuraDeuda: que es la reducción en deudas que tengan fuera de la plataforma. Presta nómina: lo que les brinda la oportunidad de acceder a créditos para invertir en su negocio o fuera dé, como para cosas personales.

Recompensas en el camino

Será únicamente para los que estén en el programa de lealtad más alto: Elogiarán en qué zona de la ciudad conducir por dos horas, pues quieren remarcar la flexibilidad y autonomía. Quieren lanzar un bono para los socios que se logren mantener en el periodo diamante de lealtad. Va de los 2 mil a 4 mil pesos y es para retribuir el esfuerzo de los socios. Descuentos para sus socios en el mantenimiento y arreglo de sus coches. Para mantener su coche en buen estado a través de su programa de lealtad.



La verificación de identidad de los usuarios es opcional, por lo que no les suspenderán la cuenta en caso de que no deseen hacerlo. FOTO Pexels

