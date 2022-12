¡Nuevo impuesto! ¿Ahora nos cobrarán por usar el celular? Esto es lo que sabemos

Como si fuese una broma adelantada del Día de los Inocentes, trascendió en redes sociales y medios locales que en Durango, los diputados locales pretendían cobrar un impuesto, según, relacionado con el uso del celular. Especificaron que no sería parte de una sanción mientras conducen un automóvil, o en espacios controlados, simplemente por utilizar el teléfono móvil. Este impuesto tenía la intención de integrar el Paquete Económico para 2023 en la región y Joel Corral Alcantar, el legislador y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), del congreso local, apuntó que su fin era incrementar y reforzar las finanzas de su entidad para equiparar el nivel que se tiene en los otros estados del país. Aunque no estaba definido y no se tenían todos los detalles. De acuerdo con sus declaraciones, planeaban discutir el tema para ver si pasaba o no esta nueva iniciativa.

Este hecho creó una enorme confusión y desconcierto entre los internautas. FOTO: Pixabay

Lo que dijo el legislador

El 5 de diciembre del año en curso, el medio local "Tiempo y Espacio" del canal 10 del estado compartió un video en redes sociales donde se entrevistó al presidente de la Jucopo. Tomaron las declaraciones del diputado luego de que se presentara, la semana pasada, el Paquete Económico con el presupuesto que se le dará a Durango. Aunado a esto, también se habló en la entidad de que la directora de la Secretaría de Finanzas y de Administración local, Bertha Cristina Orrante Rojas, no quiso dar ningún adelanto o comentario. Mucho menos hablar o tocar los temas sobre los distintos rubros financieros que se contemplan para la entidad, tales como la educación, el campo y la salud. Sin embargo, Joel Corral sí habló con los medios de comunicación y estas fueron sus palabras:

"Este es un tema muy importante donde yo les daría a ustedes la información confirmada una vez que definamos precisamente en qué se va crear y en qué rubros se van a dar los incrementos."

Cabe aclarar que los rubros pensados, de acuerdo con el legislador son: ecología e impacto ambiental. Esto porque, según él algunos estados ya lo tienen contemplados en su "ley de ingresos", o al menos eso remarcó el diputado. En el tema de finanzas, para fortalecer el estado, dijo que se plantean nuevos impuestos, como lo es el uso del celular. Él recalcó que lo veía factible, y esto significaría pagar aún más por simplemente utilizar el teléfono. "No son infracciones. O sea es un impuesto específicamente al uso del celular.", recalcó. Se le cuestionó si estas normas se aplicarían al ciudadano común, para algún plan de telefonía, o para las empresas proveedoras del servicio y esto fue lo que Joel Corral respondió:

"Sí, en este caso viene a impactar a todos aquellos que tienen contrato de celular con las empresas que ya conocen."

Hasta ese momento se desconocía si el legislador se refería al uso del celular en un plan de renta, o al equipo en sí. Tampoco se sabía el propósito de este impuesto. No había detalle alguno del monto pensado y la única pista que teníamos era que se podría ver reflejado en el Paquete Económico para 2023, para el estado de Durango. Es decir que éste podría ser parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como (IEPS), el cuál se ve reflejado en la adquisición del tiempo de aire y los SMS que también se aplica a ciertos bienes y servicios como: bebidas alcohólicas, el tabaco, el combustible y los juegos de azar. En sí, de haberse hecho factible, sumaría al costo total de propiedad y uso del móvil.

Las interrogantes giraban en torno a saber si esto sería posible o no. FOTO: Pexels

¡Fue un malentendido!

Hace dos días, el medio local "Órale Chiquito" le tomó una declaración al presidente de la Jugocopo, Joel Corral, donde aclaró que no habrá ningún tipo de impuesto a los servicios de telefonía celular, “se trató de una imprecisión de mi parte, derivado de información interna, no habrá tal cosa.", puntualizó. Hizo hincapié en que no se verá algo así en el Presupuesto Económico para 2023 en el estado de Durango, caso contrario, recalcó que los verdaderos temas que girarán en torno a las finanzas de la entidad se discuten en estos momentos en la Comisión de Hacienda del congreso local. Después de planteados los temas, se subirán al pleno y continuará el trabajo legislativo "en tiempo y forma", finalizó.

Cabe destacar que la contribución de los operadores móviles a través de las tasas regulatorias anuales están dentro de las más altas del mundo. Asimismo debemos recordar que el año pasado se implementaron tres nuevos impuestos a la Ciudad de México, que fueron el de las aplicaciones de comida a domicilio en un 2 por ciento, a las plataformas de entretenimiento streaming en otro 2 por ciento; y a las intermediarias de hospedaje, en un 5 por ciento. Por lo que, de querer implementar este impuesto, Durango lo podría hacer factible sin ningún impedimento.

Sigue leyendo: