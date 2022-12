Brote de meningitis: Laura y Lizbeth luchan por su vida en hospitales de Durango

Este miércoles la Secretaría de Salud de Durango informó que el número de personas en riesgo de haber contraído meningitis micótica en la entidad aumentó a poco más de mil 800, entre ellos 26 niños. Hasta el momento se reportan 71 casos confirmados y 23 muertes por esta enfermedad, luego que en las últimas horas falleció una mujer que se encontraba internada en el Hospital General 450, en donde se atiende a un total de 49 de los pacientes confirmados por meningitis.

Según estimaciones de esta dependencia, con el deceso de esta última paciente, la mortalidad de la enfermedad causada por el hongo Fusarium solani se ha incrementado a un 32.39 por ciento. La mayoría de las muertes corresponde a mujeres quienes fallecieron a causa de la meningitis micótica, aunque también se informó que entre las víctimas mortales también hay un hombre.

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades de salud local la mayoría de las mujeres fallecidas fueron sometidas a cesáreas, sin embargo, también en otros casos el algunos de los pacientes fueron operados de la vesícula y del apéndice. Si bien casi todos fueron atendidos en instituciones privadas sin mayores complicaciones, su salud comenzó a deteriorarse con el paso de los días hasta que tuvieron que ser internados nuevamente, indicó la Fiscalía de la entidad.

Laura y Lizbeth luchan por salvar sus vidas

Los brotes de meningitis empezaron en 4 hospitales privados ubicados en Durango. FOTO: Cuartoscuro

Laura Verónica es una de los 71 casos confirmados con meningitis en Durango, la joven se encuentra internada en el área de terapia intensiva desde hace semanas en el Hospital Estatal 450 de Durango, desde donde se encuentra luchando por vencer esta enfermedad. Mientras que afuera, en una de las bancas del nosocomio, su padre Don Enrique lleva semanas esperando una mejora en la salud de su hija.

"La quiero ver caminar, claro que sí. Yo daría mi vida por ella" declaró Don Enrique a las cámaras de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva el pasado fin de semana. "A ella le cobraron 25 mil pesos por operarla o por matarla, no sé", contó. Fue en septiembre pasado cuando operaron a Laura de la vesícula en el Hospital Privado del Parque y desde entonces la joven ya no fue la misma.

Laura Verónica es una de los 71 casos confirmados con meningitis en Durango. FOTO: Captura de pantalla

El 7 de noviembre los médicos que la atendían descubrieron que en el hospital en donde fue atendida la mujer contrajo meningitis y aseguraron que a la fecha su pronóstico de vida escapa de sus manos. "El doctor, el neurólogo que está en la mañana, es muy tierno para darnos el diagnóstico. Solo nos dice que esto ya depende de Dios", indicó Don Enrique. Además de Laura, en el Hospital Estatal 450 hay 9 pacientes más en terapia intensiva, todos ellos casos de infección por meningitis provocada por un hongo.

Tras someterse a una cesárea Lizbeth tuvo dos infartos

Lizbeth Yoselín es otra de las pacientes que se encuentra ingresada en el mismo hospital que Laura Verónica, el 450 de Durango. La joven tiene 23 años y llegó ahí porque se sometió a una cesárea en agosto, en el Hospital Privado del Parque, el mismo en el que Laura se atendió.

Laura está internada en el área de terapia intensiva desde hace semanas en el Hospital Estatal 450. FOTO: Captura de pantalla

A la fecha, y tras aquella intervención, a Lizbeth le han dado dos infartos cerebrales, sin embargo, su familia aún confía en que saldrá del centro médico para reunirse con su hijo, quien está por cumplir cuatro meses de edad. Su madre, la señora María Felícitas aseguró a Imagen Noticias que no cree que en la Fiscalía General del Estado de Durango estén investigando acerca de lo que le ocurrió a su hija.

"A mí me sorprende que voy a poner una denuncia en la Fiscalía (General del Estado) por meningitis y venga personal de la Fiscalía a ver a mi hija, a ver si tenía rastros de violencia. No sé si reír o llorar. Eso es indicio de que no están haciendo nada, para mí no están haciendo nada", declaró la mujer en entrevista.

Lizbeth Yoselín se sometió a una cesárea en agosto, en el Hospital Privado del Parque. FOTO: Captura de pantalla

Carmen ha respondido de manera satisfactoria al tratamiento

A tan solo 10 minutos del Hospital 450 de Durango, en donde se atiende a 49 de los pacientes confirmados por meningitis, se encuentra ubicado el hospital del ISSSTE, en donde se ha reportado otra situación menos crítica para los pacientes. Uno de los casos es el de Carmen González de 32 años, otra paciente que estuvo en el Hospital Privado del Parque y que ha respondido favorablemente al tratamiento que se le ha aplicado.

A Lizbeth le han dado dos infartos cerebrales. FOTO: Captura de pantalla

Fue el pasado miércoles 30 de noviembre cuando López-Gatell informó que el brote se originó por anestesia contaminada: "Lo hemos caracterizado como una situación compleja en términos de salud porque se trata de un brote de meningitis, ya no le llamamos aséptica, porque a lo largo de la investigación ya encontramos la causa, el agente infeccioso y lo que encontramos fue un hongo microscópico", explicó López-Gatell a medios. Además, agregó que el hongo tiene por nombre Fusarium solani "que es la presunta causa de esta meningitis".

Brote comenzó en 4 hospitales privados de Durango

Junto con las autoridades estatales, López-Gatell informó que se habilitaría todo un piso para atender los 68 casos de meningitis que hasta entonces se habían detectados y que, además, serían trasladados los pacientes de otros hospitales como del IMSS y del ISSSTE para su mejor atención y tratamiento. Sin embargo, hasta el pasado sábado 3 de diciembre eso no había ocurrido, ni tampoco los familiares de estos pacientes habían sido informados acerca de cómo sería ese procedimiento.

Carmen González, de 32 años, ha respondido de manera satisfactoria al tratamiento. FOTO: Captura de pantalla

Cabe destacar que los brotes de meningitis empezaron en 4 hospitales privados ubicados en Durango y que a la fecha ya están clausurados: el Hospital del Parque, el Hospital Santé, el Hospital San Carlos y el Hospital Dikcava. Fueron clausurados por operar con múltiples irregularidades en sus procedimientos sanitarios, de acuerdo con la autoridades estatales. En estos hospitales se decomisaron lotes de anestésicos.

