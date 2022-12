Brote de meningitis: ¿Qué es la Buvacaína? sustancia con la que estarían contaminadas las anestesias?

Hasta este martes 6 de diciembre son ya 22 las muertes contabilizadas por meningitis en Durango, así como más de 71 registros de pacientes enfermos luego que se sometieran a procedimientos en los que recibieron anestesia. Ahora todo apunta a que además de un hongo microscópico, el brote fue causado por la negligencia. Los casos siguen aumentando y han generando alarma y miedo entre la población, mientras las autoridades buscan soluciones y respuestas.

Las personas que hasta el momento se han enfermado de meningitis tienen un común denominador: todas se sometieron a distintos procedimientos quirúrgicos en los cuales se usó el bloqueo como anestésico. Uno de los medicamentos empleados en estas intervenciones fue la Buvacaína, un anestésico local bloqueador de canales de sodio del tipo "amida" con metabolismo hepático como los demás agentes de este tipo.

El brote también conllevó varias teorías, como que los medicamentos anestésicos estaban contaminados, incluso que eran falsos. Lo único cierto es que hasta el momento no está claro cómo el hongo -ya identificado como fusarium solani- entró al organismo de las personas. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aún no se cuenta con evidencia suficiente para saber la forma de infección, pero destacó que sí hay antecedentes de personas que fueron sometidas a procedimientos clínicos que requirieron anestesia desde marzo pasado en Durango.

Cofepris solicita inmovilizar medicamentos

Todos los pacientes se sometieron a distintos procedimientos quirúrgicos en los cuales se usó el bloqueo como anestésico. FOTO: Pixabay

Como medida preventiva, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitó este lunes al Sistema Federal Sanitario inmovilizar los medicamentos bupivacaína/glucosa (buvacaína pesada) 5 mg/1 ml con números de lote b22m142, b22a263 y b22e872; bupivacaína (buvacaína) 50 mg/10 ml, lote b20j500, así como morfina (Graten) 2.5 mg/2.5 ml con número de lote b19e125 y morfina (marca Graten) 10 mg/10 ml con números de lotes b19n451 y b21v116.

Fue el pasado miércoles cuando López-Gatell informó que el brote se originó por anestesia contaminada: "Lo hemos caracterizado como una situación compleja en términos de salud porque se trata de un brote de meningitis, ya no le llamamos aséptica, porque a lo largo de la investigación ya encontramos la causa, el agente infeccioso y lo que encontramos fue un hongo microscópico", explicó López-Gatell a medios. Agregó que el hongo tiene por nombre Fusarium solani "que es la presunta causa de esta meningitis".

¿Qué es la meningitis?

Según los apuntes médicos, la meningitis consiste en la inflamación de las membranas (meninges) que rodean al cerebro y la médula espinal. Habitualmente, aunque no siempre, tienen una causa infecciosa como bacterias, parásitos, hongos, virus, ciertos medicamentos o tumores.

Hasta el momento hay más de 71 registros de pacientes enfermos. FOTO: Especial

López-Gatell precisó que "no se trata de una enfermedad que va a ser transmitida de persona a persona" y dijo que esto es importante para que no se genere "una inquietud, no justificada de que pudiera ser un brote que se propague porque no es la manera en que se contagia esta meningitis en particular".

Dijo que las investigaciones científicas en la parte epidemiológico-sanitaria y la investigación que por su cuenta ha hecho la Fiscalía del Estado de Durango tienen conclusiones comunes. "La presunta causa de infección de las pacientes fue a través de un procedimiento de anestesia estandarizado que en condiciones habituales es completamente seguro", precisó.

Posibles causas del brote de meningitis

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, aseguró que hay evidencia de que los dueños y los administradores de los hospitales que son buscados por las autoridades de la entidad actuaron de manera poco adecuada al atender a los pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos en los que se detectaron irregularidades de alto impacto.

Los pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos en los que se detectaron irregularidades de alto impacto. FOTO: Especial

De acuerdo con la funcionaria, no se realizó la limpieza adecuada de estos espacios, ni del equipo médico con el que se atendía a las personas. Informó que en algunos se higienizaban estos puntos una vez a la semana, pese a que se realizaban hasta tres procedimientos clínicos al día.

De la Garza indicó que la Secretaría de Salud fue la que encontró la coincidencia entre los casos de la enfermedad y la colocación de una sustancia llamada buvacaína junto con la aplicación de la anestesia, lo cual terminó con la muerte de al menos 22 personas y el contagio de 71. Esto, dijo, estuvo impulsado por la tendencia a buscar ahorros.

