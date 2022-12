Meningitis en Durango pudo ser causada por una pésima higiene y un mal manejo de los medicamentos

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, aseguró que hay evidencia de que los dueños y los administradores de los hospitales que son buscados por las autoridades de la entidad actuaron de manera poco adecuada al atender a los pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos en los que se detectaron irregularidades de alto impacto.

De acuerdo con la funcionaria, no se realizó la limpieza adecuada de estos espacios, ni del equipo médico con el que se atendía a las personas. Informó que en algunos se higienizaban estos puntos una vez a la semana, pese a que se realizaban hasta tres procedimientos clínicos al día.

A esto añadió que uno de los hospitales incluso no tenía los permisos adecuados, algunos no contaban con farmacias, algunas sustancias eran reutilizadas o no eran selladas o desechadas como se debía.

"Se encontró medicamento dentro de refrigeradores que no son de uso médico", dijo.

Informó que aún están en análisis las agujas que se utilizaron para colocar los medicamentos a los pacientes, por lo que no se puede adelantar si los insumos médicos están relacionados con estos contagios.

Indicó que la Secretaría de Salud fue la que encontró la coincidencia entre los casos de la enfermedad y la colocación de una sustancia llamada buvacaína junto con la aplicación de la anestesia, lo cual terminó con la muerte de al menos 22 personas y el contagio de 71. Esto, dijo, estuvo impulsado por la tendencia a buscar ahorros.

"Algo se hizo mal con estos hospitales y con el cumplimiento de las normas", dijo.

Explicó que la Cofepris colocó en cuarentena este medicamento, el cual fue enviado a un estudio en el que se determinó que no hubo crecimiento de hongos, por lo que los lotes asegurados no estaban infectados.

Destacó que los tejidos de las personas que perdieron la vida fueron estudiados. Los resultados de esto permitieron que se encontrara el tratamiento que reciben los sobrevivientes.

"Se introdujo de una manera u otra en los procedimientos anestésicos"

Indicó que ha estado en contacto con las autoridades de Guanajuato, lo cual ha dado como resultado que no se trata de la misma enfermedad, mientras que en Aguascalientes se pidió por medio de la Cofepris a poner en cuarentena la buvacaína, aunque se no han reportado casos de esta enfermedad.

"Son síntomas muy diferentes, allá se tiene una parálisis facial", dijo.

