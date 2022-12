Meningitis por hongo en Durango: ¿puede haber casos en otros estados?

Los casos de meningitis en el estado de Durango se han convertido en un tema de interés que no sólo incluye a las autoridades sanitarias de la entidad, sino también a las federales e incluso se ha solicitado el apoyo internacional para investigar los más de 70 registros de pacientes enfermos y 22 muertes contabilizadas hasta la primera semana de diciembre. Algo que ha llamado la particular atención es que los pacientes, además de haber recibido atención en hospitales privados, se habrían enfermado por un hongo.

Hace unos días el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el fusarium solani, un hongo microscópico, fue el responsable de los 71 casos de meningitis en Durango; sin embargo, destacó que se cree que desde el pasado mes de mayo un grupo de más de mil 400 mujeres pudieron haberlo recibido tras algún procedimiento de anestesia contaminada con Buvacaína.

Aunque las autoridades sanitarias han dejado en claro en varias ocasiones que la meningitis no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, el riesgo sanitario sigue causando preocupación entre la población. Es por ello que El Heraldo Digital conversó con la especialista en epidemiología, Mariana Monroy Velázquez, para conocer más sobre la enfermedad y si puede tratarse de algo potencial que afecte a otros estados del país.

¿Es alarmante el escenario de meningitis en Durango?

De acuerdo con la experta, quien se encuentra en el segundo año de la especialidad en Epidemiología, se trata de una enfermedad infecciosa “que ocasiona la inflamación de las capas que rodean el cerebro y la médula espinal”. Y como bien han advertido diversas dependencias, no es contagiosa, sino que se adquiere por factores como:

Antecedentes alguna de alguna infección viral o causada por hongos

Enfermedades autoinmunes

Uso de medicamentos

Antecedentes de alguna cirugía con anestesia a nivel raquídeo espinal; ahí se tiene contacto con las capas que recubre el cerebro

Sin embargo, resaltó los casos de Durango no se deben confundir con las meningitis causadas por bacterias ya que estas “sí se pueden transmitir a través de las secreciones respiratorias o de la garganta”. A pesar de ello, los casos que han cobrado la vida de 22 personas en la entidad pertenecen al primer caso y ya se detectó el hongo que ocasionó la enfermedad. Sobre ello, agrega que un medicamento, en este caso la anestesia, se puede contaminar cuando

“En algún momento del proceso de elaboración, transporte, comercialización, distribución, almacenamiento y su aplicación, en algún momento en ese punto tuvo que ocurrir alguna omisión que alterara el curso normal y provocar contaminación de este anestésico”.

Por otro lado, destaca que no hay un escenario alarmante por el que la población de todo el país debería estar alerta ya que a diferencia de enfermedades como el Covid-19, no se transmite de persona a persona; sin embargo, Monroy Velázquez aseveró que no se debe tomar a la ligera en especial por el numero de muertes, en su mayoría de mujeres, y el corto plazo en el que se han dado.

“Si vamos englobando y sumando cada fallecimiento debe ser un gran foco de atención en primera por el lapso tan poco de tiempo en que están ocurriendo, el comportamiento que está presentando y que siguen apareciendo casos”, destacó.

Los casos de alerta en Guanajuato, otra señal de alerta

La semana pasada la Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que se están analizando al menos 10 casos de pacientes que presentaron parálisis facial atípica, mismas que ya están bajo investigación y análisis para descartar una posible relación con la meningitis detectada en Durango.

Hasta el momento esta segunda entidad no tiene reportes por casos de meningitis; sin embargo, las notificaciones resultan de importancia ante la alerta sanitaria a la que se enfrenta el país y por el momento se mantienen como “sospechosos”. Sobre ello, la experta agregó que ante estos diagnósticos atípicos se debe seguir manteniendo la vigilancia epidemiológica, incluyendo la internacional.

Es por ello que se deben recordar algunos de los síntomas de la meningitis, en especial si existen antecedentes de algún proceso quirúrgico en los hospitales ya clausurados de Durango “o en algún otro también. No hay que descartarlo hasta ahorita se han determinado estos cuatro y no sabemos si hay otros todavía”.

Fiebre

Dolor de cabeza

Convulsiones

Rigidez de nuca

Náusea

Vómito

Sensibilidad a la luz

Estado mental alterado (somnolencia y confusión)

Así es la recuperación al recibir el diagnóstico

Diversos medios de comunicación y las autoridades sanitarias han hecho hincapié en que las personas que contrajeron la meningitis por hongo se encuentran en terapias intensivas recuperándose; sin embargo, el escenario incluye otros factores de importancia. La experta detalló a El Heraldo Digital que al estar relacionado un medicamento contaminado se tienen que considerar:

“El tratamiento a base de antimicótico que es el tratamiento para los hongos, a dosis altas y por tiempo prolongado. Es generalmente administrado por vía intravenosa y posteriormente si hay buena evolución continúa por vía oral mínimo durante 6 meses y un monitoreo estrecho”.

Por otro lado, también es importante resaltar que cada paciente tendrá su proceso de recuperación según su estado de salud inicial u otras complicaciones como la diabetes o cáncer; sin embargo, en todos los casos las secuelas se pueden hacer presentes y entre ellas se incluyen:

Pérdida auditiva

Convulsiones

Parálisis

Hay 40 denuncias ante la FGE por los casos de meningitis

Aunque los casos de esta enfermedad han llamado la particular atención desde hace unas semanas, las autoridades sanitarias pidieron a los médicos representantes informar sobre posibles casos en la página proporcionada por la COPRISED y en el teléfono 618 1 37 70 98 que presenten las características según la definición operacional (persona de sexo femenino, en edad reproductiva, sometida a procedimiento ginecoobstétrico a través de un bloqueo, a partir del mes de mayo del 2022 y que presenta cefalea intratable).

Cabe recordar que además de la intervención de diversas instituciones sanitarias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o la Secretaría de Salud, ante los casos y muertes registradas también han intervenido otras dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que ya abrió carpetas de investigación para atender las 40 demandas de los familiares de las víctimas.

