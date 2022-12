Una madre con meningitis escribe un desgarrador cuento a sus hijos antes de morir

En Durango se vive una escalada de casos positivos de personas contagiadas de meningitis. Brenda Cortez era una madre de tres hijos que estaba enferma del virus, pero no lo sabía. Los médicos no lograban dar con la causa que mantenía a la mujer con fuertes dolores tras recién haber dado a luz a su nueva hija por lo que decían era un padecimiento postparto, ya que es un padecimiento difícil de diagnosticar, según el portal de salud especializado Mayo Clinic. Pese a ser atendida, la mujer murió ante el padecimiento.

En la misiva, Brenda explicó a sus hijos principalmente, todo el proceso que pasó desde que tenía los síntomas de la enfermedad hasta su último proceso por el que pasó, todo contado desde personajes de unos peces a manera de que su familia pudiera recordarla sin tanto dolor. Pese a ser atendida por personal médico una vez que le diagnosticaron meningitis, la enfermedad avanzó hacia el destino final donde se alberga el virus: el cerebro.

Brenda entonces escribió la carta de despedida que comenzó dedicándola a su esposo e hijos: “Sammy, Sebastian Cruz HIJOS LOS AMO, LAIH BEBE TE AMO Samy Sebastián, gracias por cuidar de la casa y de nuestras mascotas y de ustedes mismos y de su hermanita. Son los mejores hijos que mamá pudo tener, los amo, porfavor (sic) en la noche cuéntenle este cuento a Liah…”.

La desgarradora despedida de una madre con meningitis

En la carta con la que dijo adiós a su familia, Brenda aseveró que aunque vivió una terrible y dolorosa situación, jamás dejó de querer a su familia e incluso cuidar a su hija recién nacida, ante la pérdida de la vista que paulatinamente iba perdiendo:

“Había una vez una mamá pez que enfermó desde al día siguiente que su mamá dió a luz a una hermosa pecesita solo sintió dolor físico, día y noche y no entendía por qué, cuidaba de ella como podía, sola en casa por las mañanas, hasta que llegaba papá pez y sus hermanos pecesitos, y le daban de comer y le ayudaban a mamá a cuidar de ella, pero mamá no estaba bien siempre lloraba de dolor, creían que tenía depresión pezparto, porque ya no era ella, no sonreía, no tenía energía para salir a nadar y siempre estaba encerrada a obscuras en su habitación.

Papá pez la llevó a infinidad de doctores, pero nadie sabía que tenía, la internaban y nada ella seguía llorando de dolor, un día gracias a Dios se encontró con un Dr pez, ella ya se estaba quedando ciega, y el dr pez la ayudó la metió a una pecerita, empezó a curarla ella volvió a la vida, ya no sentía esos dolores tan fuertes, y volvió a sonreír, pero en esa pecera, ahí iban y la visitaban sus amigos, familia, sus hijos peces mayores hermanitos de la pecesita Liah, pero Doris la mamá pez aún se sentía triste porque le faltaba su pecesita bebé.

Ella no podía entrar ahí en la pecera donde estaba su mamá, porque también podía enfermar, y eso a mamá Doris le partía el corazón. Debía resistir mientras el Dr. pez descubria que bicho se alojó en la cabeza de su mamá para matarlo y que mamá jamás volviera a sufrir dolores fuera de la pecera.

Pero pasaba el tiempo y ninguna prueba arrojaba que tenía Doris, cuando parecía que ya sabían que bicho la atacó, nada no era, eso implicaba que mamá tenía que estar más tiempo dentro de esa pecera para no morir.

Pero un día, hicieron otra prueba y salió el nombre del bichito y pum el doctor pudo matarlo y así liberaron a Doris muy FELIZ, SANA, FUERTE Y LLENA DE AMÓR, NADO Y NADO PARA ABRAZAR A SUS HERMOSOS HIJOS Y SU PEQUEÑITA LÍAH, Y FIN TERMINÓ LA PESADILLA, Doris AGRADECIDA con tooooodo el océano que le ayudó a estar fuerte y resistir dentro de esa pecera estar lejos de la gente que ama y hacer su vida normal.

Brenda Cortes escribió el cuento a finales de octubre. Foto: FB

Y SOBRE TODO A PAPÁ PEZ Humbert BlAke CG, porque nunca la dejo sola en esa pecera y le daba ánimos cada día y la acompaño tooodos los días en esa pecera. Nunca nunca mi vida voy a dejar de agradecerte cada día de tu vida que estuviste a mi lado sin soltarme en las buenas y en las malas que Dios siempre nos acompañe mi amor TE AMO INFINITAMENTE GRACIAS CORAZÓN POR TU ESTAR EN ESTE SUEÑO SIEMPRE DE LA MANO”, escribió la mujer en su lecho de muerte.

Durango suma 21 muertes por meningitis

En su más reciente reporte, la Secretaría de Salud de Durango reporta que en el estado se registran 68 casos confirmados, de los cuales se han derivado 21 personas que han muerto por dicha enfermedad; sin embargo, la dependencia estatal recordó que la meningitis no es contagiosa, pero siguen monitoreando la situación médica en el estado.

La meningitis es una inflamación del líquido y las membranas (meninges) que rodean el cerebro y la médula espinal. La hinchazón de la meningitis generalmente desencadena signos y síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. Otros síntomas que deben ser atendidos de inmediato, según el portal médico citado, son:

Confusión o dificultad para concentrarse

Convulsiones

Somnolencia o dificultad para caminar

Sensibilidad a la luz

Falta de apetito o sed

