Investigan a funcionario de Chiapas por acosar a 2 adolescentes en un centro comercial

La Agencia Digital Tecnológica del Gobierno del Estado está contribuyendo con las investigaciones de la Fiscalía de la Mujer en torno al caso de Marco "N", el funcionario que fue destituido y detenido luego de acosar el pasado domingo a dos menores de edad en una plaza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas informó Jhovany Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica

Señaló que la dependencia está haciendo lo que marca el protocolo y no permitirán que este tipo de acciones queden impunes, por lo que reconoció la valentía de los padres de las menores de denunciar el mal actuar del funcionario que cortejó a las menores en un restaurante de la plaza ubicada al oriente de la ciudad capital.

“Primero esperamos a que la Fiscalía atrajera el caso abriera la carpeta de investigación lo hizo en tiempo y forma después cuando ya nos enteramos que la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer inmediatamente se dio instrucción porque era un día inhábil cuando sucede eso se le dio instrucción ya por la noche a la directora de la Unidad de Apoyo Jurídico a la doctora Karina Calderón Landa para que procediera al día siguiente a primera hora su separación del cargo para que no fuéramos a entorpecer en ningún momento las investigaciones que tendría que hacer en este caso la Fiscalía de la Mujer”.

Separan del cargo a funcionario chiapaneco

El titular de la dependencia dijo que inmediatamente después de que se enteraron del caso se giró instrucciones con el personal jurídico y recursos humanos para separarlo del cargo de la Dirección de Infraestructura de la Agencia, el cual ya fue ocupado de manera momentánea por el doctor en Física, Ely Santos.

Asimismo, aseguró de manera tajante que este ex servidor público ya no trabajará para la dependencia, pues ninguna persona debe actuar de tal forma sobre todo si es funcionario de gobierno.

Finalmente dijo que no ha tenido contacto con los familiares de las dos menores pues no quieren que se malinterprete el caso, sin embargo, se solidarizó con ellos y reiteró el agradecimiento de hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes para que no se repita este caso con algún funcionario o funcionaria.

