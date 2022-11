Qatar 2020: estos son los 4 videojuegos oficiales para el Mundial de Futbol de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (en francés, Fédération Internationale de Football Association) universalmente conocida por su sigla FIFA, le quitará la licencia oficial a Electronic Arts (EA) encargada de traernos la saga de videojuegos deportivos más realista de la historia. A partir del año que viene, la empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de juegos, le cambiará el nombre a sus emblemáticas entregas a "EA Sports FC". Mientras tanto, el máximo organismo del fútbol mundial busca otra compañía que se haga cargo de la licencia que lo represente en el mundo virtual. En ese sentido, la FIFA anunció cuatro nuevos juegos para el Mundial de Qatar. Pero, ¿cumplirá con las expectativas de los fanáticos?

EA promovió todos los juegos de su saga para: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y Microsoft Windows. Sin embargo, en 2023 ya no veremos a esta desarrolladora con el nombre de FIFA. Lo que sí sabemos es que tras el anuncio de hoy, su presentación de los cuatro juegos basados en Web 3.0 le dejan un mal sabor de boca a todos sus usuarios. Al parecer, no ofrece unas perspectivas ilusionantes para el futuro y ni siquiera deberían ser considerados videojuegos. Más bien se trata de cuatro títulos con experiencias muy menores y alejadas de lo que FIFA 23, el juego de simulación más querido en el mundo, ha incluido esta misma semana con su actualización gratuita del Mundial 2022.

¿Cuáles son los cuatro títulos presentados por la FIFA?

AI League - FIFA World Cup Qatar 2022 Edition: este es un juego casual de fútbol. La dinámica sencilla te deja usar a cuatro personajes contra otros cuatro en el que la CPU controla a ambos equipos. La participación de los gamer se limita a dar instrucciones tácticas. También se pueden coleccionar personajes y jugadores al más puro estilo Ultimate Team.

FIFA World Cup Qatar 2022 en el Metaverso de Upland: esta es más bien una experiencia que básicamente consistente en la compraventa de propiedades virtuales, basadas en la blockchain. Recordemos que éstas son un servicio de exploración de bloques de Bitcoin. Además te brinda la posibilidad de visitar una réplica del estadio Lusail de Qatar.

Matchday Challenge - FIFA World Cup Qatar 2022 Edition: es un juego de predicción social de los partidos del torneo real basado en cartas.

FIFA World Cup Qatar 2022 en Phygital: es una aplicación móvil en la que los fans pueden unir sus fuerzas para cocrear la primera recompensa digital enteramente generada por aficionados.

De acuerdo con medios de nicho y fanáticos de la saga, estos cuatro anuncios están muy lejos de lo que se espera de la licencia FIFA una vez que abandone el seno de EA Sports. Aunado a eso, no se sabe cuál será el nuevo estudio que colabore con el organismo para representarlo en el mundo digital. Si bien los rumores apuntaron que hace algún tiempo sería 2K Sports, filial de Take-Two Interactive Software, Inc., y compañía de publicación que abarca de dos estudios del desarrollo, Visual Concepts y Kush Games; lo que está claro es que este no es el futuro que los fans de FIFA esperan de la licencia. A la par, aún está por definirse cómo se enfocará Electronic Arts el próximo EA Sports FC 24 que podría llegar el año que viene.

¿Qué es el videojuego FIFA 23?

FIFA 23 es un videojuego de simulación de fútbol publicado por Electronic Arts. Es la trigésima y última entrega de la serie FIFA desarrollada por EA Sports y lanzada en todo el mundo el 30 de septiembre de 2022 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Google Stadia. Sin embargo, los jugadores que reservaron la Ultimate Edition recibieron tres días de acceso anticipado y pudieron jugar el juego a partir del 27 de septiembre. Esta edición fue la última de la serie de fútbol desarrollado en colaboración entre EA y la FIFA. Recordemos que los futuros juegos de fútbol de EA sin la inclusión del nombre FIFA serán nombrados bajo la marca EA Sports Football Club 2024.

Esto es lo que ofrece este videojuego

Este título en específico da continuidad a los avances y novedades introducidos en las dos últimas entregas. Ofrece los mismos modos que han generado incalculables horas de juego como: el FIFA Ultimate Team al modo Carrera, el VOLTA y los Clubes Pro. Además se espera que la FIFA World Cup se celebre cruzando el punto medio de la temporada. También se espera que se juegue a favor del calendario de esta entrega y su despliegue de contenidos. ¿O sea que me da más de lo mismo pero con la opción de pasar de PC a consolas? No exactamente. Existen matices en lo que se refiere a compartir partida y una edición Legacy para los jugadores del Nintendo Switch. Esta entrega vendrá acompañada de buenas novedades para el resto de plataformas.

Los usuarios podrán disputar la FIFA World Cup sin costo adicional en EA Sports FIFA 23 a partir del 9 de noviembre. FOTO: Adobe Stock

La ventaja de EA Sports es la tecnología HyperMotion2 la clave para desmarcarse de la anterior entrega en el terreno de juego. Algo que ya se nota tanto en los jugadores como en las jugadoras pertenecientes al mundo virtual. Digamos que EA reforzó enormemente la presencia del fútbol femenino en este juego. Un movimiento interesante que llamó la atención de los fanáticos y mantuvo el pedestal en el que se encuentra la saga deportiva de videojuegos.

La FIFA 23 se encuentra disponible para: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC a través de las tiendas de Steam, Epic Games Store y Origin. El juego también llegó, tanto en físico como en digital, para Nintendo Switch con la edición de FIFA 23 Legacy Edition. Además puedes encontrar este título en otras plataformas digitales como:

