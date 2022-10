Videojuegos gratis en noviembre para Play, Xbox, Prime Game, ¡y más!

Como si fuese una tradición, te traemos la lista de los videojuegos que se pueden probar o conseguir de manera gratuita durante todo el mes de noviembre. Pues al menos Sony, Microsoft, Amazon, Nintendo y hasta los títulos exclusivos para PC ya confirmaron sus entregas de este mes. Debes tener en cuenta que algunos son solo pruebas temporales, regalos y solo unos pocos se pueden descargar. Gracias a la suscripción que tengas con cualquiera de estas compañías, permite esta acción para consentir a sus usuarios. Además este beneficio que te otorgan las plataformas es para que, si así lo deseas, compres la promoción y puedas agarrar tus favoritos con un descuento especial.

Las consolas de las que hablaremos el día de hoy son nada más y nada menos que PlayStation 4 y 5 con la suscripción de PlayStation Plus; Xbox Series X|S y Xbox One para los usuarios de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate; Prime Gaming para quienes adquirieron Amazon Prime; también la consola Switch en su eShop y por último, pero no menos importante, los fanáticos que utilicen Epic Games Store en su PC con su membresía. Si ya has visto tu favorita, te recomendamos ver los títulos que cada empresa te compartirá.

Juegos gratis para PS4 y PS5

Empecemos con el favorito de muchos, los juegos estarán disponibles para todos los suscriptores, independientemente de si son de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. Además, recuerda que la PS5 es retrocompatible con la PS4, o sea que cuando veas títulos de la consola anterior, seguramente también podrás utilizarlos en la de nueva generación. En caso de que alguno te haya gustado demasiado y desees saber su costo, te vamos a poner los precios oficiales de la web digital de Sony, que en ocasiones pueden ser diferentes a los que vas a encontrar en las tiendas, pero que sirven como referencia para ver el valor de los juegos que obtienes.

Heavenly Bodies (PS4, PS5), en 19.99 dólares: Este título pondrá a prueba tu perspectiva, tu noción de la dirección y la física. Deberás controlar a un astronauta con los dos sticks para usar sus brazos y realizar diferentes misiones trepando por la nave, empujando o tirando de objetos.

LEGO Harry Potter Collection (PS4), en 19.99 dólares: Incluye un paquete con todos los videojuegos de la marca ambientados en el universo de Harry Potter. Si eres fanático de la saga, prepárate para jugar LEGO Harry Potter: Años 1-4 y LEGO Harry Potter: Años 5-7. Son muy divertidos y le podrás sacar buen provecho. Habrá aventura repleta de hechicería, preparación de pociones, resolución de acertijos, lecciones, duelos, etc.

Nioh 2 (PS4, PS5), en 49.99 dólares: Es de acción y aventura con toques Role Playing Game (RGP), mejor conocido como Juego de Rol. Está ambientado en el Japón del período de Sengoku y en sí tendrás que luchar contra peligrosos yokais dispuestos a segar tu alma.

Juegos gratis para Xbox One & Xbox Series X|S

Ambas divisiones de la marca de Sony revelan la pareja de títulos que estarán ligados a la promoción Games with Gold en este mes. Aquellos usuarios de las suscripciones Live Gold o Game Pass Ultimate podrán sumar a su catálogo, sin coste adicional, videojuegos clásicos y entretenidos para todos los fanáticos de Xbox. Primero deberás canjearlos, una vez hecho esto permanecerán en tu biblioteca digital y podrás ejecutarlos siempre y cuando seas miembro de alguno.

Los elegidos son Praetorians: HD Remaster y Dead End job. Disponibles para ambas versiones. El clásico de la estrategia para PC regresó en el 2020 con una remasterización que incluía a ambas consolas. Sus batallas a lo largo de Egipto, Italia y Galia formaban una campaña de más de 20 misiones, todo ello controlando a tu propio ejército en busca de la victoria.

Cabe recordar que, desde este octubre Xbox redujo el número de juegos ofrecidos con carácter mensual en esta promoción. El motivo fue haber alcanzado “el límite” de la capacidad para incluir títulos registrados en el programa de retrocompatibilidad con Xbox 360. De cuatro juegos, que incluían dos clásicos y dos modernos, pasamos a la mitad. Pero no te preocupes, Windbound estará disponible para su canjeo hasta el 31 de octubre, mientras que Bomber Crew: Deluxe Edition, extenderá su permanencia un par de semanas, hasta el 15 de noviembre. Microsoft pone el foco en Game Pass para renovar el catálogo de sus usuarios.

Juegos gratis para Nintendo Switch

En esta consola hay que actuar rápido, puesto que aún estamos a días de finalizar el mes y puedes acceder a estos títulos escalofriantes que cerrarán sus “demos” o pruebas gratuitas hasta el 30 de octubre en la eShop. Una vez compartidos los videojuegos que te traemos, te diremos cuáles estarán disponibles el resto del año para que disfrutes la consola a su máximo potencial. Los jugadores de Nintendo Switch pueden empezar con Resident Evil 5 y Resident Evil 6, A Plague Tale Requiem o Harvestella.

Al igual que en PC y otras consolas, en Nintendo eShop se puede descargar títulos como F2P, Fortnite, Rocket League, Fall Guys, Apex Legends o el nuevo Overwatch 2. En caso de tener la suscripción de Switch Online, puedes probar también Pac-Man 99 y Tetris 99, sin olvidarnos de los clásicos de NES y SNES. Con el Paquete de Expansión, que se les unen los catálogos de Mega Drive y Nintendo 64.

Además, los que quedarán disponibles para el resto del año son de corte multijugador como: Dauntless, Pokémon Unite, Super Bomberman R Online, Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Warframe, Realm Royale, Paladins, Asphalt 9: Legends, Arena of Valor, Fantasy Strike, etc.

Para jugar en modo solitario: Fallout Shelter o Asphalt 9: Legends. Tammbién te traemos los exclusivos de la consola como: Pokémon Unite, The Elder Scrolls Blades, Ninjala, Super Kirby Clash, Sky: Niños de la Luz, Opus Castle o Guardian Tales.

Juegos gratis para Prime Gaming

Mucha gente desconoce que la suscripción a Amazon Prime tiene beneficios más allá de las películas y series de Prime Video o la música de Prime Music, a tan solo un inicio de sesión, el servicio menos conocido y ofrece juegos gratis es de Prime Gaming. Cada mes, los usuarios a Amazon Prime pueden acceder desde el portal a títulos populares como: GTA Online o Pokémon GO, y también a gratuitos con códigos para Epic Games Store, GOG o la app de Amazon Games.

La compañía ahora ha revelado los videojuegos gratis de noviembre, entre los que se encuentra, como ya es costumbre, un nuevo juego de la saga Fallout y una aventura clásica de LucasArts. Recuerda que aún no finaliza el mes y también están disponibles los títulos de octubre. A continuación, te dejamos la lista.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition Indiana Jones and the Last Crusade Facility 47 WRC 9 Etherborn Whispering Willows Last Day of June Juegos gratis para PC

Los internautas aseguran que una de las mejores opciones para jugar gratis en la computadora es Epic Games Store. En la tienda digital de encontraremos muchos títulos 100 por ciento gratuitos. Además, ofrecen grandes promociones exclusivas y otras ventajas para miembros fanáticos de los videojuegos. Mes con mes actualiza su lista para que podamos reclamar los mejores títulos antes de que finalice el plazo estipulado por la página. En esta ocasión, hay dos que a parte de su gratuidad nos podemos quedar permanentemente en nuestro ordenador. Solo accede antes de la fecha límite, el próximo jueves 3 de noviembre y son los siguientes:

Saturnalia con un precio habitual de 161.00 pesos mexicanos.

Warhammer 40.000: Mechanicus con un precio habitual de 323.99 pesos mexicanos.

En caso de que no te llamen la atención, Epic Store tiene más y mejores títulos gratuitos para descargar:

Destiny 2 en Epic Store Rocket League en Epic Store Fall Guys en Epic Store MultiVersus en Epic Store Rumbleverse en Epic Store Genshin Impact en Epic Store The Cycle Frontier en Epic Store Roller Champions en Epic Store League of Legends en Epic Store Valorant en Epic Store Space Punks en Epic Store Dauntless en Epic Store EVE Online en Epic Store Rogue Company en Epic Store Pinball FX en Epic Store Warframe en Epic Store Magic The Gathering Arena en Epic Store Century Age of Ashes en Epic Store Phantasy Star Online 2: New Genesis en Epic Store Neverwinter en Epic Store Path of Exile en Epic Store Smite en Epic Store Warface en Epic Store Paladins en Epic Store Heroes & Generals WWII en Epic Store Demo de System Shock Remake en Epic Store Demo de Chorus en Epic Store Demo de Heavy Rain en Epic Store

Recuerda que, en el caso de los títulos en dólares, la tasa de cambio está sujeta al tipo de moneda de cada región. En sí a lo que estipule el mercado de valores y en nuestro caso a lo que anuncie el Banco de México. De igual forma, los títulos antes mencionados pueden tener cambios de último minuto dependiendo de las restricciones de cada país y a lo impuesto por las compañías en cada zona.

