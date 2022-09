Nintendo confirma la llegada de videojuegos clásicos de 64 a Switch

Nintendo ha realizado hoy, 13 de septiembre, una nueva edición de Direct, evento en el que ha dado a conocer algunas de las novedades que llegaran a sus consolas de juego, entre ellas el regreso de algunos clásicos de 64 a Switch, así como también la revelación de otros importantes lanzamientos.

Entre las noticias más destacadas encontramos tenemos la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que llevará por nombre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y saldrá a la venta el próximo 12 de mayo del próximo año. Adicionalmente, fue confirmada la cuarta entrega de Pikmin 4 la cual llegará también en 2023.

Sin embargo, la transmisión se la ha llevado el servicio de Nintendo Switch Online el cual ha confirmado la llegada de nuevos juegos de Nintendo 64, incluyendo algunos de los juegos más emblemáticos de la consola como lo son Pokémon Stadium o el videojuego de 007 GoldenEye.

Nintendo Direct.

Foto: Nintendo.

¿Cómo conseguir videojuegos de Nintendo 64 en Switch?

Para acceder a dichos títulos, lo que debes hacer es contar con una suscripción de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, el cual tiene un costo individual de $1,189.00 MXN o la suscripción familiar de $1,899.00 MXN, por año. A través de este es posible acceder a funciones como el juego en línea, guardado de datos en la nube, y más contenido.

De momento, esa nueva lista de juegos confirmados de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión cuenta con nueve juegos confirmados, incluyendo:

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

Mario Party

Mario Part 2

Mario Part 3

Pilotwings 64

1080° Snowboarding

Excitebike 64

007 GoldenEye

