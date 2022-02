Nintendo Direct 9 de febrero 2022: Conoce todas las novedades que llegarán a la Switch este año

El Nintendo Direct de hoy, 9 de febrero, comenzó con el anuncio de un nuevo juego de Fire Emblem llamado Warriors: Three Hopes que llegará al mercado el próximo 24 de junio de 2022.

Seguido por la revelación de Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp, el cual estará disponible el próximo 8 de abril de 2022, para Nintendo Switch.

Nintendo confirma la llegada de No Mans Sky, para verano de 2022.

El evento continuó con la aparición de Mario Bros, ahora disponible en un nuevo título llamado Mario Strickers Battle League Football, un videojuego que promete decenas de horas de diversión familiar. Disponible a partir del 10 de junio.

¡La espera terminó! Nintendo ha confirmado la tercera entrega de Splatoon, Salmon Run Next Wave, que llegará este verano.

Durante la transmisión de hoy, la compañía nipona reveló nuevos detalles de FRONT MISSION 1st: Remake, Disney Speedstorm, STAR WARS: The Force Unleashed y Assassin's Creed The Ezio Collection, que llegarán durante la primer mitad de 2022 a la consola híbrida y portátil.

También se mencionó que nuevos juegos y series clásicas, como Chrono Cross llegarán a #NintendoSwitch en los próximos meses.

¡Kirby se hace presente! El tan aclamado personaje de Nintendo se hizo presente durante la transmisión de hoy para presentar el nuevo título de Kirby y la Tierra Olvidada, que llegará el 25 de marzo.

¡Nada de mentiras! Portal: colección complementaria, que incluye los galardonados títulos Portal y Portal 2, se tele transportará hasta la Nintendo Switch.

El RPG Live A Live confirma su llegada por primera vez a América, el próximo 22 de julio.

¡Enfréntate a estas aventuras de desplazamiento lateral de ensueño cuando KLONOA Phantasy Reverie Series se lance para Nintendo Switch el 8 de julio!

Durante el Nintendo Direct, la compañía ha revelado nuevos detalles de Nintendo Switch Sports, una nueva apuesta deportiva, multidisciplinaria, para todas las edades y para todos aquellos usuarios que echan de menos el Wii Sports. Disponible el 29 de abril de 2022.

Otros juegos anunciados durante la Nintendo Direct han sido, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, el reconocido juego de tambor y música, y MLB: The Show.

A partir de hoy estará disponible una nueva actualización para Metroid Dread, adicionalmente llegará una segunda durante el mes de abril de 2022.

EarthBound, lanzado en Japón como Mother 2: Gigu no Gyakushu, es un videojuego de rol desarrollado por Ape Inc. y HAL Laboratory y publicado por Nintendo para Super Nintendo Entertainment System que llegará a Nintendo Switch a través de su servicio de suscripción.

Y cerrando con "broche de oro" las filtraciones no resultaron ser ciertas, pues a diferencia de lo esperado Nintendo no confirmó la llegada de un Mario Kart 9, si no más bien de una actualización para la octava entrega, la cual está conformada por nuevas pistas remasterizadas de otros juegos de la serie. El costo de la expansión es de $24.99 usd pero si tienen el Expansion Pack no hay que pagar más.

