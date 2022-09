PlayStation Plus anuncia nuevos títulos que llegarán en septiembre 2022

Recientemente, la compañía desarrolladora de consolas y entretenimiento Sony, anunció una actualización a su suscripción de juegos PlayStation Plus, el cual ofrece como principal beneficio el acceso a decenas de videojuegos de PS5, PS4, PS3, PSP y PS1, entre otras cosas.

Ahora sabemos que la compañía agregará 20 nuevos títulos durante el mes de septiembre, mismos a los que se podrá acceder de forma "gratuita" a través de la suscripción Delux, ya sea en su paquete mensual, trimestral o anual, que ofrece la compañía de PlayStation.

De acuerdo con los más recientes informes de PlayStation, la compañía agregará de forma inmediata títulos como Deathloop, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 y Dragon Ball Xenoverse 2 para PS5 y PS4 además de seis clásicos de Sony de PS3, PS1 y PSP.

PS Plus Delux acaba de agregar la saga Sly Cooper bajo el sello de la colección The Sly Collection y Sly Cooper: Thieves in Time. Otro de los títulos clásicos que llegarán a la consola son: Orígenes de Assassin's Creed, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale, Monster Energy Supercross, Alex Kidd in Miracle World DX, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, Rayman Legends y Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Juegos septiembre.

Foto: PlayStation Plus.

Nuevas membresías de PlayStation Plus

Los planes están divididos en tres, Playstation Plus Essential, este incluye el servicio para jugar en línea y dos juegos de forma mensual, tiene un costo de 6.99 dólares que al cambio aproximadamente son 139 pesos, el siguiente nivel de membresía es Playstation Plus Extra, este cuenta con todos los beneficios anteriormente mencionados pero aparte te incluye hasta 400 juegos de la generación actual así como de la anterior, su costo es de 10.49 dólares o 209 al cambio.

Finalmente el último nivel se llama PlayStation Plus Deluxe, este cuenta con juegos de Playstation 1, 2 y además PSP, este es el plan más completo porque busca ofrecer los clásicos de la compañía y de las primeras generaciones de forma remasterizada y sin cobros extra teniendo la membresía, el precio es de 11.99 dólares o 239 pesos mexicanos por mes.

SEGUIR LEYENDO:

Google: Así puedes habilitar la alerta sísmica en tu celular