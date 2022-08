Videojuegos gratis septiembre 2022: Estos son los títulos que estarán disponibles en Xbox y PlayStation

Mes con mes, las membresías de Xbox y de PlayStation incluyen juegos gratis que se pueden canjear durante dichas fechas y que el usuario se podrá quedar por tiempo indefinido. Adicionalmente, a través de la suscripción los jugadores pueden acceder a partidas en línea, además de otras novedades.

Videojuegos gratis en Xbox

Comenzando con la membresía de Xbox, estos son los videojuegos que llegarán a Games With Gold el próximo mes de septiembre.

Leyenda

Gods Will Fall, el sombrío juego de acción de fantasía que se lanzó el 29 de enero de 2021, estará disponible a partir del 1 de septiembre y hasta fin de mes.

Double Kick Heroes será el segundo juego de Xbox One agregado a Games with Gold en septiembre, estará disponible a partir del 16 de septiembre y hasta el 15 de octubre. Este juego mezcla el shoot'em up con juego de ritmo que tiene como objetivo "sobrevivir" al infierno de la autopista cargándote a monstruos con ayuda del heavy metal.

Thrillville, la versión original, está de regreso en septiembre para que los jugadores puedan construir parques temáticos. Disponible del 1 al 15 de septiembre.

Por último, y quizás lo más destacable del mes es la llegada del amado juego de rompecabezas de Valve, Portal 2, que estará disponible de forma gratuita para suscriptores del 16 al 30 de septiembre.

Videojuegos gratis en PlayStation

Mientras que en la membresía de PlayStation Plus llegarán los siguientes títulos:

Need for Speed Heat, la popular saga de carreras en ciudad abierta está de regreso el próximo mes de septiembre a través de PS Plus.

Uno de los títulos más populares en el género de la lucha, Granblue Fantasy: Versus, también se encuentra en la lista de títulos que llegarán en septiembre a PS Plus.

Por último, TOEM, una aventura en blanco y negro con escenarios dibujados a mano, en la que la cámara de fotos es nuestro mejor aliada.

SEGUIR LEYENDO:

iPhone 14 podría llegar con estas nuevas características