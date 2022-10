Horario de verano: paso a paso por si mi smartphone no cambia automáticamente la hora

El pasado 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de los Husos Horarios para establecer un programa estándar en el territorio nacional, le siguió el Senado de la República y se sabe que por este mandato, finalmente se elimina el Horario de Verano. Se establece que a partir del 30 de este mes, haya un itinerario estacional únicamente en los municipios de la zona fronteriza norte. Así los congresos locales podrán presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propia agenda. El fin que tiene es garantizar los derechos humanos, en especial los del ámbito de salud y seguridad. Además de que esta acción pretende ahorrar el consumo de energía eléctrica.

Ahora solo habrá un único horario para casi todo el país, conocido como el meridiano cero. Solamente los municipios fronterizos tendrán un programa estacional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. En términos claros, el Meridiano 105 grados al oeste de Greenwich aplicará únicamente en Baja California y el Meridiano 75 grados al oeste de Greenwich aplicará para los municipios de: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza; Anáhuac, Nuevo León; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, de Tamaulipas.

¿Cómo surge el horario de verano?

Comenzó a aplicarse a escala nacional en 1996 cuando Ernesto Zedillo Ponce de León era presidente de México. La intención siempre fue reducir el consumo de energía eléctrica haciendo mayor uso de la luz solar durante los meses de insolación. En los Estados Unidos, la idea de cambio de horario fue propuesta en 1784 por el entonces embajador estadounidense, Benjamín Franklin, quien propuso al gobierno de Francia retrasar el reloj con el mismo objetivo que se planteó años después en el país. Además, la idea de nuestro gobierno era empalmar los horarios de las regiones para de no afectar el comercio o el turismo.

El horario de verano de este año inició el domingo 3 de abril y terminará el domingo 30 de octubre. FOTO: Centro Nacional de Metorología

Por lo regular los cambios se hacen a finales del mes de octubre y en zonas fronterizas a principios de marzo. Sin embargo, a partir del 30 de octubre, se atrasará el reloj en la mayoría de los estados del país y para el 2023 ya no será necesario adelantarlo.

Paso a paso para que tu smartphone entre correctamente al horario de verano

Aunque durante años nos recuerdan a través de campañas publicitarias, anuncios gubernamentales y demás, adelantar nuestro reloj una hora, la realidad es que nuestros dispositivos móviles ya hacen este cambio de forma automática. Lo ideal es tener en cuenta dos pilares fundamentales: haber seleccionado la opción "fecha y hora" de forma automática según los valores de la red y que nuestra "zona horaria" esté predeterminada desde la configuración de ubicación inicial. Es decir, de tener correctos estos dos aspectos, el cambio horario se realizará de manera autónoma en nuestro dispositivo. En caso de que haya un problema, verificaremos paso a paso y de acuerdo al sistema operativo, cuál es el error y como repararlo para que no te agarre por sorpresa el cambio al Horario de Verano.

Android

Ve a los Ajustes o Configuración.

o Accede al apartado de Fecha y Hora.

Selecciona Fecha y asigna la hora automática por la red.

y asigna la hora por la Selecciona la Zona horaria si es que la red no te brinda la opción de forma automática.

horaria si es que la red no te brinda la opción de forma automática. Si no sabes qué zona horaria escoger, en caso que debas hacerlo elige: GMT-05:00 para Quintana Roo. GMT-06:00 para Ciudad de México y toda la zona centro. GMT-07:00 para la zona del pacífico. GMT-8:00 para la zona del noroeste. De tener duda puedes recurrir al Centro Nacional de Metorología (CENAM) donde viene más detallado el estado y a qué programa pertenece.

horaria escoger, en caso que debas hacerlo elige: ¡Listo! Con estos pasos tu reloj se actualizará automáticamente a la hora correcta según el horario de verano.

En estas capturas verás el paso a paso si es que tu teléfono Android está correctamente configurado y automatizado. FOTO: Adriana Juárez

En caso de que no esté autónomo el ajuste, puedes verificar tu zona horaria continuando la configuración en este mismo menú. FOTO: Adriana Juárez

iPhone

Ve a los Ajustes o Configuración.

o Entra en “General”.

Busca la opción de Fecha y Hora

Selecciona el modo “Definir automáticamente”.

Verifica que tu zona horaria sea la correcta.

El sistema iOS es completamente autónomo y no es necesario más que verificar que todo está en orden. En este no te deja hacer la selección manual. FOTO: Adriana Juárez

Con esta configuración tu reloj se debería de actualizar de forma autónoma, sin embargo, verifica paso por paso, y te recomendamos hacerlo con antelación para que el cambio de horario no te agarre desprevenido este domingo 30 de octubre. Así no se verán afectadas tus actividades. Cabe resaltar que tanto los estados de la franja fronteriza con E.U., así como las entidades de Quintana Roo y Sonora, no participan en esta variación, debido a que el primer grupo ya realizó este transición el pasado 12 de marzo y los últimos dos no están contemplados para participar en los horarios de verano ni de invierno.

