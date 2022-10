VPN: herramientas y paso a paso para configurarla en Windows y iOS

Una red privada virtual (VPN) es un servicio de seguridad en internet que permite a los usuarios acceder a la web como si estuvieran conectados a una red privada. En términos concretos, sirven para cifrar y crear una conexión "a salvo" dentro de una infraestructura pública. También la llegan a utilizar en casa para cambiar la ubicación del país e ingresar a información restringida que con su dirección de protocolo de internet (IP), no se podría visualizar por los bloqueos y limitaciones.

Además de estos beneficios, las VPN ayudan a proteger los datos personales de los dispositivos que usemos para navegar en la web, tales como: celulares, tabletas, portátiles, computadoras de escritorio, etc. El cifrado que ofrecen es una forma de codificar la información para que solo las partes autorizadas puedan tener conocimiento de tu conexión. En sí, toma referencias legibles o existentes y los modifica para que aparezcan de manera aleatoria ante posibles atacantes o cualquier otra amenaza que desee interceptar tu conexión. De esta forma, tu dispositivo cuenta con un "código secreto" para cuidarse.

¿Cómo funciona?

Mediante el establecimiento de conexiones cifradas entre dispositivos, todos los equipos que se conectan a la VPN configuran claves. Éstas se utilizan para codificar y decodificar toda la información enviada entre ellos. El efecto de este algoritmo es que las mantiene privadas incluso si se extienden a través de la infraestructura pública de Internet. En el caso de México, la famosa red que se comparte en la capital o que otros proveedores de banda ancha ofrecen en espacios públicos, tales como: Izzi, Telmex, Total Play, Megacable, etc.

Existe la idea equivocada de que los proveedores de VPN guardan datos personales pero esto es falso. FOTO: Pexels

También te protege de las redes que establecimientos brindan, lugares como: hoteles, restaurantes, plazas, entre otros. En estos casos, así como tú puedes acceder al Wi-Fi, lo puede hacer un ciberdelincuente. Este se filtra en secreto a la infraestructura de la red local y monitorea todos tus datos de navegación. Es como si estuviese del otro lado de la línea mientras haces una llamada telefónica. En caso de que tengas instalada o hagas uso de una VPN, la información estará encriptada y segura.

Así, cada vez que realicemos una transacción bancaria en línea o se deba enviar y recibir información confidencial, la red privada virtual mejorará la seguridad de navegación en el dispositivo. Esto nos abre entonces una incógnita…

¿Es necesario una VPN en todos mis dispositivos?

La respuesta corta es sí. Cada dispositivo que se conecte a una red pública debe instalar esta herramienta, más si en aquellos móviles o fijos se tiene información bancaria de por medio. Hay que recordar que, de usar uno de nuestros equipos para comprar en línea, lo ideal es contar con un respaldo de seguridad que nos permita navegar tranquilamente entre nuestras apps o sitios web. De no contar con este recurso, lo recomendable es no utilizar el Wi-Fi público y mejor invertir en planes de internet con nuestro proveedor oficial.

Aveces confunden a las VPN con los "cortafuegos" pero las redes privadas se aseguran de que nadie te pueda localizar en la web. FOTO: Pixaby

Tipos de VPN

Esto es muy sencillo, solo hay dos. Las de paga y las públicas. Las primeras se les conoce por ejercer una suscripción. Su costo varía de acuerdo con el tiempo de contrato, funciones extra e incluso registro de "nuevo usuario”, puesto que tienen varios tipos de promociones. Van desde los 30 hasta los 200 pesos mexicanos. Por su parte los gratis, aunque suenan tentadores, existe un riesgo latente de que almacenen tus datos de navegación y en el peor de los casos, los vendan a terceros.

VPN de pago

De acuerdo con la página de VPN Mentor, reconocida por medios de comunicación de talla internacional como: The New York Times, USA Today, la BBC, CNN, The Guardian y Fox News, las siete mejores en México de este 2022 son:

Fueron reconocidas por tener “excelentes” funcionalidades de seguridad, amplias redes de servidores y garantías de reembolso fiables. Además, son compatibles con Windows, iOS y Linux, tienen prueba gratuita de al menos 30 días, conexión de múltiples dispositivos con una sola suscripción y lo que buscamos, una capa de anonimato. De no contar con una puntuación mayor a 8.0, esta página no añade a la empresa a la lista. El orden que pusimos es el número en que la compañía se encuentra dentro del ranking, siendo ExpressVPN “el mejor” con 9.8 de calificación. Esto se debe a que el 70 por ciento de los usuarios en VPN Mentor, eligen esta opción para descargar en sus dispositivos.

En la década de los 90's, Gurdeep Singh-Pall, programador de Microsoft, desarrolló el protocolo PPTP, el más antiguo de la VPN. FOTO: iStock

Sin embargo, otro medio de nicho especializado en temas de tecnología, recomienda NordVPN, que, de acuerdo con la página de esta herramienta, ofrece 5600+ servidores de red privada virtual, lo que supera a Express VPN que solo brinda 3000+. Además, asegura tener mejor velocidad de conexión, casi al cuádruple a la competencia con 6730+ megabit por segundo (Mbps). Aunque presume en su página estos datos, este servicio es uno de los más caros en el mercado de las VPN. Sus paquetes empiezan de los 59 pesos mexicanos en adelante, y el costo aumenta después de pasado dos años de servicio.

VPN Gratuitas

Como su nombre lo dice no tendrás que pagar ninguna suscripción de por medio y ofrecen superar los límites por bloqueos de un proveedor de servicios de Internet (ISP) además de una capa de navegación anónima. Pero repetimos y enfatizamos junto con nuestros demás colegas del nicho, te arriesgas a que dichas empresas sean las que tengan acceso a tus datos y en algún punto se vuelva contraproducente. Para no exponernos a una filtración de la información personal, lo ideal es navegar desde casa y evitar a toda costa conectarse a redes Wi-Fi de carácter público. Si de verdad necesitas usar este servicio, se recomienda utilizar las versiones gratuitas de las VPN de paga para brindar mayor certeza. Nosotros sugerimos:

Desgraciadamente, Hotspot Shield Free VPN no está disponible para todos los sistemas operativos. Aunque ofrece servicio para móviles, carece de presencia en Linux. Los otros dos sí se encuentran disponibles para cualquiera de los anteriores softwares mencionados.

Aunque algunos servicios garantizan una navegación web anónima, no total. La ventaja es que nadie sabrá tu identidad pero te verán ahí como un usuario más en Internet. FOTO: iStock

¿Y si no deseo descargar ninguno? ¿Tengo otra opción?

Bueno, actualmente, exploradores como Opera y Mozilla ofrecen esta tecnología como una extensión de navegador, pero solo para el sistema operativo de escritorio Windows y, en versión para móviles, Android. Además, en el caso de Firefox, la herramienta se encuentra en fase de beta privada, aunque estará disponible para Android, Windows y Chromebooks. Asimismo, la competencia de iOS creo un paso a paso para configurar tu red virtual privada, solo debes seguir el instructivo al pie de la letra.

Obtén información de la VPN Ingresa los datos de la red virtual privada Agrégala al dispositivo Añade la información de administrador Guarda la configuración

En el caso de Windows, también ofrece el paso a paso, el cual consiste en: ingresar al menú de configuración, entrar a “red & Internet”, agregar una conexión VPN, elegir a nuestro proveedor oficial (o sea nuestro sistema operativo en cuestión), afinar los detalles personalizables, guardar todos los movimientos ¡y listo!

Las VPN pueden proporcionarte en ocasiones una mayor velocidad de Internet. FOTO: iStock

Hablando de todo el tema de las VPN ¿son legales en nuestro país?

En México la protección de datos e información sigue siendo de suma importancia. La libertad de expresión y la prohibición a la censura en internet son las bases para que herramientas como éstas existan en nuestro país. Seguirán así por un buen rato y podremos gozar de los beneficios que esta tecnología nos brinda. Sin embargo, sí hay países que restringen su uso, y hasta el mes de octubre, estas son las regiones en las que es ilegal el uso de las VPN:

China: estado legal estrictamente regulado. Rusia: estado legal de prohibición completa. Bielorrusia: estado legal de prohibición completa. Corea del Norte: estado legal de prohibición completa. Turkmenistán: estado legal de prohibición completa. Uganda: estado legal parcialmente bloqueado. Irak: estado legal de prohibición completa. Turquía: estado legal de prohibición completa. Emiratos Árabes Unidos: estado legal estrictamente regulado. Omán: estado legal de prohibición completa.

